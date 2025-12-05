Pronostici Inter-Como: marcatore e tiri in porta

Inter-Como, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro in programma a San Siro

Pronti a capitalizzare un week-end di campionato potenzialmente favorevole con cui riappropriarsi della vetta, l’Inter ospita il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas che alla “Scala del Calcio” non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.

Con tante frecce al proprio arco, le due squadre hanno tutte le carte in regola per dar vita ad una partita animata da molti capovolgimenti di fronte e da contenuti tecnico-agonistici esaltanti. I nerazzurri, chiaramente, hanno qualcosa in più per provare a far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte.

Visto il ballottaggio in attacco tra Thuram e Bonny, come punto di riferimento offensivo tra le file dell’Inter appare più intrigante la candidatura di Lautaro Martinez, a segno con una doppietta a Pisa e più in generale in un ottimo momento di forma.

Pronostici Inter-Como: i possibili tiratori del match

Da Douvikas a Nico Paz: il Como di certo non resterà a guardare e proverà a ritagliarsi le sue occasioni grazie al suo gioco fatto di fraseggi stretti e guizzi improvvisi nell’uno contro uno. Entrambi hanno chances concrete di scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario.

I tiratori dell’Inter, però, possono fare la differenza. Calhanoglu e Zielinski – ad esempio – sono due armi potenzialmente letali a disposizione dei meneghini che quando faticano a trovare sbocchi esaltanti sulle corsie esterne si affidano spesso alle doti balistiche dei propri “calcianti”.

Il turco – rigorista inamovibile – ha già cinque reti all’attivo (con 9 conclusioni tra i pali, 29 complessive), mentre il polacco sta finalmente ritrovando quella continuità di rendimento che nella scorsa stagione era a lungo parsa una chimera.

In attesa delle quote sui tiratori, ricordiamo che Lautaro Martinez marcatore plus si trovi complessivamente a quota 2 su Goldbet.