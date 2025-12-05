I pronostici di venerdì 5 dicembre: Liga, Bundesliga, Primeira Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 5 dicembre, ci sono gli anticipi di Liga, Eredivisie, Bundesliga, Primeira Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

In questo venerdì senza partite di Serie A e Serie B, il palcoscenico se lo prende un ex protagonista del nostro campionato, vale a dire José Mourinho. La partita più importante di oggi si gioca infatti in Portogallo dove il Benfica sfida lo Sporting CP nell’anticipo della tredicesima giornata. Uno scontro diretto fondamentale per le speranze del Benfica di tornare a lottare per il titolo, perché aggancerebbe in classifica i diretti rivali mandando un avviso anche al Porto di Farioli.

Otto risultati utili per il Benfica nel corso delle ultime dieci giornate. Nel mentre è arrivata anche la prima affermazione in Champions League sul campo dell’Ajax ma soprattutto, nel corso dell’ultimo match di campionato, si è visto proprio lo spirito di Mou: una vittoria presa nei minuti di recupero quando per buona parte della sfida la squadra è stata sotto nel punteggio.

I pronostici sulle altre partite

Negli anticipi del venerdì sarà protagonista un altro ex allenatore di Serie A, vale a dire Roberto De Zerbi con il suo Marsiglia terzo in classifica, a quota 29 punti. Quarto posto per il Lille, prossimo avversario, dietro di tre lunghezze. La classifica della Ligue 1, al momento, vede clamorosamente il Lens davanti a tutti, con il Psg che dopo la sconfitta di Monaco è costretto a inseguire.

il risultato del Marsiglia dello scorso fine settimana (2-2 in casa contro il Tolosa) ha ulteriormente messo in evidenza quelli che sono i reali problemi della truppa allenata da De Zerbi. Che sì, davanti riesce molto spesso a concludere le azioni anche segnando, ma dietro non è mai al cento per cento dell’attenzione e regala molto. Il gol sembra il pronostico più probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Mainza-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

GALATASARAY (in Galatasaray-Samsunspor, Super Lig, ore 18:00)

(in Galatasaray-Samsunspor, ore 18:00) MAIORCA O PAREGGIO (in Real Oviedo-Maiorca, Liga, ore 21:00)

(in Real Oviedo-Maiorca, ore 21:00) BENFICA O PAREGGIO (in Benfica-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Preußen Münster-Hannover 96 , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Excelsior-FC Groningen , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 RKC Waalwijk-VVV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fortuna Düsseldorf-Schalke 04 , Zweite Lig, ore 18:30

, Zweite Lig, ore 18:30 Brest-Monaco , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 15.60 GOLDBET ; 14.53 SNAI; 15.60 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00