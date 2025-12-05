I pronostici del weekend (6-7 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quattordicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSG, Real Madrid e Manchester City, vittoria interna anche per il Newcastle contro il Burnley.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Verona-Atalanta, Stoccarda-Bayern Monaco, Lipsia-Eintracht Francoforte, Feyenoord-Zwolle e Borussia Dortmund-Hoffenheim.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Inter-Como, Betis-Barcellona, Bournemouth-Chelsea, Leeds-Liverpool ed Heerenveen-PSV.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Atalanta o pareggio (in Verona-Atalanta, Serie A, sabato 20:45)
• Real Madrid (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, domenica 21:00)
• Newcastle (in Newcastle-Burnley, Premier League, sabato 16:00)
Partite da almeno un gol per squadra
• Leeds-Liverpool, Premier League, sabato 18:30
• Heerenveen-PSV, Eredivisie, sabato 16:30