I pronostici del weekend (6-7 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, quattordicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSG, Real Madrid e Manchester City, vittoria interna anche per il Newcastle contro il Burnley.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Verona-Atalanta, Stoccarda-Bayern Monaco, Lipsia-Eintracht Francoforte, Feyenoord-Zwolle e Borussia Dortmund-Hoffenheim.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Inter-Como, Betis-Barcellona, Bournemouth-Chelsea, Leeds-Liverpool ed Heerenveen-PSV.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Verona-Atalanta, Serie A, sabato 21:00
Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 18:30
Feyenoord-Zwolle, Eredivisie, sabato 21:00
Borussia Dortmund-Hoffenheim, Bundesliga, domenica 17:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSG (in PSG-Rennes, Ligue 1, sabato 21:05)
Atalanta o pareggio (in Verona-Atalanta, Serie A, sabato 20:45)
Real Madrid (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, domenica 21:00)
Manchester City (in Manchester City-Sunderland, Premier League, sabato 16:00)
Newcastle (in Newcastle-Burnley, Premier League, sabato 16:00)
Partite da almeno un gol per squadra

Inter-Como, Serie A, sabato 18:00
Betis-Barcellona, Liga, sabato 18:30
Bournemouth-Chelsea, Premier League, sabato 16:00
Leeds-Liverpool, Premier League, sabato 18:30
Heerenveen-PSV, Eredivisie, sabato 16:30
