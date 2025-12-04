Pronostico Oviedo-Maiorca: i gol col contagocce

Oviedo-Maiorca è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Sotto sette le partite di fila senza vittorie in campionato per l’Oviedo. E, questa squadra neopromossa, rimane ultima in classifica, con quattro punti in meno rispetto al Maiorca.

Il problema è davanti per i padroni di casa: solamente sette gol segnati nel corso della stagione sono un bottino troppo misero per pensare di venire fuori da una situazione complicata. Gennaio è vicino e magari ci potrebbe essere qualche colpo di mercato, ma prima bisogna cercare di fare punti altrimenti il compito sarà quasi impossibile. E se l’Oviedo ha dei problemi offensivi, il Maiorca contro l’Osasuna nel corso dell’ultimo weekend ha dimostrato di averne parecchi dietro, soprattutto sotto l’aspetto mentale. Parliamo infatti di una squadra che ha pareggiato due a due ma che a dieci minuti dal termine vinceva 2-0. Un vero e proprio peccato, ovviamente, perché prendersi il malloppo pieno sarebbe stato un vero aiuto per questo match.

Ora, è evidente che il Maiorca sia una squadra superiore, almeno sulla carta, rispetto all’Oviedo. Di certo ha molta più esperienza anche nel poter gestire situazioni del genere visto che da molti anni naviga in situazioni di classifica non semplici. E, nel momento in cui è servito, i giocatori hanno messo quel tanto che bastava in più per portare a casa il risultato. Potrebbe succedere così anche venerdì sera.

Come vedere Oviedo-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Oviedo-Maiorca, gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Maiorca è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica e 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Altro che spettacolo, qui parliamo di un match che mette in palio dei punti troppo importanti per non essere concentrati fino alla fine. E di solito questo tipo di partite le vince la squadra che ha maggiore esperienza. Quindi il Maiorca.

Le probabili formazioni di Oviedo-Maiorca

OVIEDO (4-4-2): Escandell; Vidal, Costas, Carmo, Alhassame; Colombatto, Dendoncker, Cazorla, Hassan; Vinas, Rondon.

MAIORCA (4-2-3-1): Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1