Pronostico Cruzeiro-Botafogo: Ancelotti tenta il colpaccio (e ha un alleato)

Cruzeiro-Botafogo è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Cruzeiro è terzo in classifica, non ha nessuna possibilità di migliorare il proprio obiettivo (andrà direttamente alla fase a gironi della Coppa Libertadores) e, quindi, potrebbe avere molte meno motivazioni del Botafogo di Davide Ancelotti.

Sì, la formazione ospite a due giornate dal termine del campionato è sesta a soli due punti dal quinto posto, che garantirebbe la possibilità di entrare nella massima manifestazione del Sud America senza passare dai playoff. Il compito rimane difficile per il giovane tecnico italiano ma sicuramente non impossibile. Ecco perché ci potrebbe essere il colpo esterno in questo match.

Solo le motivazioni, quindi, potrebbero fare la differenza anche perché queste due squadre stanno comunque vivendo un ottimo momento di forma. Peccato che le delusioni nel corso della stagione, soprattutto per i padroni di casa che ad un certo punto erano da soli in testa, sono state parecchie. C’è da dire, comunque, che anche per la legge dei grandi numeri prima o poi il Botafogo dovrà riuscire a battere il Cruzeiro: è dal 2016 infatti che i bianconeri non trionfano in uno scontro diretto. Che non sia arrivato il momento?