Pronostico Bologna-Parma: debutto ostico per i detentori del titolo

Bologna-Parma è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tra gli ottavi di finale della Coppa Italia ’25-’26 non può non saltare agli occhi il derby emiliano tra Bologna e Parma, andato peraltro in scena soltanto un mese fa in campionato ma a campi invertiti. Furono i felsinei, in quell’occasione, ad aggiudicarsi i tre punti, al termine di una sfida condizionata dall’espulsione del gialloblù Ordonez a metà primo tempo sull’1-1. In superiorità numerica, la squadra di Vincenzo Italiano ha poi avuto vita facile nella ripresa, fissando il risultato sul 3-1 grazie ai gol di Castro (doppietta per il centravanti argentino) e di Miranda.

Per il Bologna, detentore del titolo, si tratta del debutto stagionale in questa competizione, che lo scorso maggio vide trionfare i rossoblù nella magica notte dell’Olimpico, teatro della finale contro il Milan. Una serata speciale che i tifosi attendevano da tantissimo tempo, addirittura da 51 lunghi anni. Il Parma, invece, ha già giocato due turni di Coppa Italia: in estate i ducali si sono imposti 2-0 sul Pescara, mentre lo scorso settembre hanno faticato più del previsto per eliminare un’altra squadra che milita in Serie B, lo Spezia, piegato soltanto dopo i calci di rigore.

Continua ad essere molto altalenante il rendimento degli uomini di Carlos Cuesta: dopo la preziosa vittoria nello scontro diretto con il Verona, il Parma è caduto in casa con l’Udinese (0-2), sconfitta che ha impedito a Delprato e compagni di allontanarsi dalla zona rossa, ancora pericolosamente vicina (il Pisa terzultimo è a -1).

Non è stato un weekend felice neppure per il Bologna, tornato a perdere in campionato per la prima volta da metà settembre. Probabilmente a corto di energie per gli impegni ravvicinati, i felsinei si sono fatti sorprendere al “Dall’Ara” dalla Cremonese (1-3), sciupando la possibilità di raggiungere Inter e Roma al terzo posto, a quota 27 punti.

La sfida Bologna-Parma è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio "Dall'Ara" di Bologna.

Il pronostico

Contro la Cremonese il Bologna non ha fatto passi indietro dal punto di vista del gioco. I rossoblù come al solito hanno costruito parecchie palle gol ma, rispetto alle uscite precedenti, non sono riusciti a difendere bene commettendo un paio di errori che alla fine si sono rivelati decisivi. Nel derby di coppa i felsinei dovrebbero subito riscattarsi, anche se le insidie non mancano. Italiano continuerà con il turnover ed il Parma, pur avendo in testa solo il campionato, affronterà questa partita come di solito si affrontano i derby. E cioè con una garra speciale. Non è da escludere che i gialloblù riescano a segnare almeno una rete come nell’ultimo precedente.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1