Pronostico Benfica-Sporting CP: Mourinho non le sbaglia mai

Benfica-Sporting CP è una gara della tredicesima giornata della Liga portoghese e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Quando sente qualcosa di importante, José Mourinho difficilmente sbaglia. E, in questo match contro lo Sporting, il Benfica che al momento è terzo in classifica ha l’occasione di piazzare l’aggancio. Quindi sì, questo match vale tanto.

Otto risultati utili per il Benfica nel corso delle ultime dieci giornate. Nel mentre è arrivata anche la prima affermazione in Champions League sul campo dell’Ajax ma soprattutto, nel corso dell’ultimo match di campionato, si è visto proprio lo spirito di Mou: una vittoria presa nei minuti di recupero quando per buona parte della sfida sei stato sotto. No, non è cosa da tutti ed è la dimostrazione che il gruppo lusitano rema dalla parte del proprio tecnico e non è una cosa sempre scontata.

Meglio in tutto questo periodo, comunque, ha fatto lo Sporting che l’ultima sconfitta ha assaporata sul campo del Napoli in Champions League. Il vero punto forte di questa squadra, andando ad analizzare i numeri, è l’attacco, il migliore del campionato con 31 gol fatti. Ma dietro anche le cose vanno bene con soli sei gol subiti, uno in meno del Benfica. Sarà, quindi, una partita molto tattica, che verrà decisa dai nervi. E dall’episodio. Che girerà verso una parte.

Come vedere Benfica-Sporting CP in diretta tv e streaming

La sfida Benfica-Sporting CP, gara valida per la tredicesima giornata della Liga portoghese, è in programma venerdì alle 21:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.92 su Goldbet e Lottomatica e 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Partita assai nervosa: e infatti ci potrebbero essere almeno sei ammonizioni e anche un rosso. Si sa, succede spesso. Gara da meno di tre reti complessive e con il Benfica favorito per la vittoria finale.

Le probabili formazioni di Benfica-Sporting CP

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Leandro Barreiro; Rego, Sudakov, Aursnes; Pavlidis.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araujo; Morita, Hjulmand; Geny Catamo, Trincao, Geovany Quenda; Luis Suarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0