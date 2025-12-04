Pronostici Manchester United-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Manchester United-West Ham: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro

Con la volontà di lasciarsi alle spalle il periodo no trovando quella continuità di rendimento rivelatasi spesso una chimera nelle ultime stagioni, lo United di Amorim ospita il West Ham, letteralmente rivitalizzato dalla cura Nuno Espirito Santo.

In forma dopo le vittorie contro Newcastle e Burnley e il rocambolesco pareggio con il Bournemouth, gli Hammers pregustano il colpo grosso con i Red Devils. Ecco perché – nel ventaglio dei possibili marcatori – intriga e non poco soprattutto la pista che porta a Callum Wilson (quattro gol all’attivo in Premier League con un XG abbondantemente superiore all’1).

Punta di diamante dello scacchiere dei londinesi, Wilson ha tutte le carte in regola per far saltare il banco con qualità, tecnica ed imprevedibilità. Molto interessante poi la quota dell’Over 1,5 tiri in porta di Zirkzee e dell’Over 0,5 di Bruno Fernandes:

Per quanto riguarda i possibili ammoniti, infine, fari puntati su Todibo (due ammonizioni all’attivo e una generale tendenza ad entrare in ritardo se attaccato con una certa continuità) e Casemiro che con quattro gialli sul groppone è il calciatore – assieme a Dorgu – più “indisciplinato” del Manchester United.

Wilson marcatore plus, Zirkzee Over 1,5 tiri in porta plus e Bruno Fernandes Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,13 su Goldbet.

Casemiro e Todibo ammoniti plus si trovano a quota 9,14 su Goldbet.