I pronostici di giovedì 4 dicembre: Coppa Italia, Premier League e non solo

I pronostici di giovedì 4 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League, Serie B, Brasileirao e non solo

Nello scorso fine settimana il Manchester United ha subito risollevato la testa dopo la sconfitta casalinga con l’Everton espugnando un campo, Selhurst Park, che i Red Devils non violavano dal 2020 e battendo una squadra, il Crystal Palace, ultimamente spesso indigesta a Bruno Fernandes e compagni.

Una gara intensa ed equilibratissima quella andata in scena domenica nel sud di Londra. Lo United, più cinico rispetto alle Eagles, l’ha spuntata 2-1 grazie ai gol di Mount e del redivivo Zirkzee, appena rientrato dopo un lungo stop (a segno 364 giorni dopo). La prossima sfida che attende gli uomini di Ruben Amorim è trovare un minimo di continuità.

Sarà il West Ham a fare visita ai Red Devils a Old Trafford, dove il rendimento dei padroni di casa, finora, è fatto di 4 vittorie e due sconfitte. Gli Hammers sono stati indubbiamente rivitalizzati dalla cura Espirito Santo ma continuano a navigare in cattive acque a causa di un avvio di stagione disastroso.

Nelle ultime due stagioni il rendimento del Manchester United a dicembre è stato da incubo. Nel 2024 i Red Devils incassarono ben 6 sconfitte nell’ultimo mese dell’anno (nessuno faceva peggio dagli anni ’30). La squadra di Amorim ha comunque lanciato segnali positivi nella sfida con il Crystal Palace, anche sotto il profilo caratteriale, e dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sul West Ham. Senza alcun dubbio gli Hammers sono cresciuti da quando è arrivato Espirito Santo ma in trasferta continuano a fare molta fatica. Almeno un gol, però, dovrebbero segnarlo, approfittando dei problemi difensivi di uno United che non tiene la porta inviolata da sei partite.

I pronostici sulle altre partite

La Coppa Italia mette di nuovo di fronte Lazio e Milan, protagoniste dell’ultimo posticipo domenicale di campionato, terminato 1-0 per i rossoneri. Un match, quello di San Siro, deciso da una rete del portoghese Leao ma condito da una dose non indifferente di polemiche per via del rigore negato ai biancocelesti in pieno recupero dopo un contatto sospetto tra Pavlovic e Marusic. In coppa la squadra di Maurizio Sarri avrà l’opportunità di riscattare la grande delusione, potendo contare stavolta sul supporto del proprio pubblico: si gioca, infatti, a campi invertiti.

La Lazio ha voglia di rivincita e, pur partendo sfavorita secondo i bookmaker, può contare sul fattore campo, un vantaggio tutt’altro che indifferente (l’unica sconfitta stagionale in casa è arrivata nel derby con la Roma). Si profila un match molto equilibrato sulla falsariga di domenica scorsa: non è da escludere che i biancocelesti riescano ad evitare la sconfitta nei novanta regolamentari (in caso di parità si andrà subito ai rigori).

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Juve Stabia-Bari, Serie B, ore 23:00

Vincenti

BOLOGNA (in Bologna-Parma, Coppa Italia, ore 18:00)

(in Bologna-Parma, ore 18:00) PORTO (in Porto-Vitoria Guimaraes, Coppa di Lega, ore 21:15)

(in Porto-Vitoria Guimaraes, ore 21:15) LAZIO O PAREGGIO (in Lazio-Milan, Coppa Italia, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Juve Stabia-Bari , Serie B, ore 19:30

, Serie B, ore 19:30 Bologna-Parma , Coppa Italia, ore 18:00

, Coppa Italia, ore 18:00 Cruzeiro-Botafogo, Brasileirao, ore 23:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di domenica anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester United-West Ham , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Lazio-Milan, Coppa Italia, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 32.08 GOLDBET ; 31.37 SNAI; 32.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lazio-Milan, Coppa Italia, ore 21:00