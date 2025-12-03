Pronostico Sao Paulo-Internacional: non da escludere il colpo esterno

Sao Paulo-Internacional è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.
Quando mancano due giornate alla fine del campionato il Sao Paulo è quasi sicuro di essere dentro la seconda coppa sudamericana dell’anno prossimo. Ed è aritmeticamente impossibile che i padroni di casa possano riuscire a prendersi un posto nella Libertores.
Obiettivi quasi raggiunti, insomma, mentre l’Internacional, al momento, sarebbe l’ultima squadra retrocessa nella Serie B brasiliana. Tutto apertissimo in questo caso, visto che gli ospiti al momento sarebbero condannati dalla differenza reti. E quindi, le motivazioni in questo match, potrebbero fare decisamente la differenza.
Il Sao Paulo ha mollato da un poco: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, mentre gli ospiti si sono complicati la vita, visto che stavano bene e visto che solamente una volta, nello stesso arco di tempo, hanno conquistato una vittoria. Quindi sarebbe anche arrivato il momento di invertire totalmente il senso di rotta. E, per quanto vi abbiamo appena raccontato, un colpaccio esterno ci potrebbe stare.
Come vedere Sao Paulo-Internacional in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao Sao Paulo-Internacional, in programma mercoledì a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Quasi sicuramente il Sao Paulo non vincerà questa partita e ci pare assai favorito l’Internacional, per quelli che sono i propri obiettivi da raggiungere. Una sfida quindi da vittoria ospite e, per i meno coraggiosi, anche da GOL oppure da doppia esterna.
Le probabili formazioni di Sao Paulo-Internacional
SAO PAULO (3-5-2): Rafael; Franco, Toloi, Ferraresi; Maik, Luiz Gustavo, Bodabilla, Pablo Maia, Patryck; Rigoni, Tapia.
INTERNACIONAL (4-4-2): Rochet; Aguirre, Vitao, Mercado, Bernabei; Thiago Maia, Rodriguez, Alan Patrick, Bruno Gomes; Borre, Vitinho.