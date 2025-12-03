Pronostico Fortaleza-Corinthians: la salvezza non è più un miraggio

Fortaleza-Corinthians è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le speranze di salvezza del Fortaleza, a due giornate dalla fine del Brasileirao 2025, sono appese a un filo sottilissimo. Il Leao, però, è più vivo che mai ed è arrivato al rush finale in uno stato di forma invidiabile, soprattutto se confrontato a quello delle dirette concorrenti. Gli uomini guidati da Martin Palermo – l’ex attaccante argentino è subentrato a campionato in corso – sono imbattuti da metà ottobre e, dopo una sfilza di preziosi pareggi, hanno vinto le ultime tre battendo Bahia, Bragantino e Atletico Mineiro.

Nove punti pesantissimi, che hanno tirato fuori dalle secche una squadra che solamente poche settimane fa sembrava rassegnata alla retrocessione.

Un punto separa oggi il Fortaleza dalla quintultima, il Santos di Neymar: la lotta salvezza rimane, in ogni caso, più serrata che mai, dal momento che sono ben cinque le squadre racchiuse in pochi punti, pronte a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 180 minuti.

Per abbandonare definitivamente la zona rossa e provare a conquistare una salvezza insperata, il Leao dovrà andare nuovamente oltre i propri limiti. Prima di affrontare nell’ultima giornata (in trasferta) il Botafogo – un avversario che attualmente rischia di scivolare in sesta posizione e di giocare gli spareggi di accesso alla prossima Copa Libertadores – il Fortaleza ospita al Castelao il Corinthians, squadra che da tempo è fuori dai giochi per la qualificazione alla Libertadors e che adesso è chiamata a difendere con le unghie e con i denti uno dei sei slot (dall’ottavo al tredicesimo posto) che gli consentirà di disputare almeno la Copa Sudamericana nella prossima stagione. Il Timao è reduce da un pirotecnico 2-2 con il Botafogo ma nelle ultime cinque giornate ha avuto la meglio solo sul San Paolo nel derby, incassando al contempo ben tre sconfitte. Non un finale di stagione brillante, insomma, per un Corinthians che ora potrebbe addirittura chiudere fuori dalle prime otto.