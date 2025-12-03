Pronostico Flamengo-Ceara: è una festa continua

Flamengo-Ceara è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Senza soluzione di continuità, in casa Flamengo è una festa continua. Dopo l’affermazione in finale di Coppa Libertadores contro il Flamengo, nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare anche l’aritmetica certezza della vittoria del campionato.

Non ci possono essere dubbi sulla vittoria dei rossoneri nonostante, come ipotizzabile e come visto nelle stories dei giocatori, questi siano stati giorni di festa. Certo, non sarà semplicissimo avere la meglio sul Ceara che è ancora in lizza per la salvezza, ma sulle ali di un entusiasmo dilagante il Flamengo dovrebbe chiudere presto i giochi. E poi andare in vacanza in maniera definitiva.

Quindi festa sia, ancora. E anche i bookmaker la pensano come noi visto che i padroni di casa sono decisamente favoriti. Insomma, andiamo a vedere quindi nel dettaglio come, secondo noi, potrebbe finire questa partita.

Come vedere Flamengo-Ceara in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao Flamengo-Ceara, in programma mercoledì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata 1.33 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

La sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo il Flamengo. Poi, dopo aver messo le cose in chiaro, magari potrebbe avere qualche momento di appannamento e quindi regalare un gol al Ceara. In ogni caso il match si chiuderà con almeno tre reti complessive e con la festa per la vittoria dello scudetto.

Le probabili formazioni di Flamengo-Ceara

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Lucas; Pulgar, Niguez, de Arrascaeta; Everton, Plata, Luiz Araujo. 
CEARA (4-3-3): Ferreira; Fabiano Victor, Marllon, Nicolas; Zanocelo, Diego, Mugni; Galeano, Pedro Raul, Fernardinho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
