Pronostico Flamengo-Ceara: è una festa continua

Flamengo-Ceara è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Senza soluzione di continuità, in casa Flamengo è una festa continua. Dopo l’affermazione in finale di Coppa Libertadores contro il Flamengo, nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare anche l’aritmetica certezza della vittoria del campionato.
Non ci possono essere dubbi sulla vittoria dei rossoneri nonostante, come ipotizzabile e come visto nelle stories dei giocatori, questi siano stati giorni di festa. Certo, non sarà semplicissimo avere la meglio sul Ceara che è ancora in lizza per la salvezza, ma sulle ali di un entusiasmo dilagante il Flamengo dovrebbe chiudere presto i giochi. E poi andare in vacanza in maniera definitiva.
Quindi festa sia, ancora. E anche i bookmaker la pensano come noi visto che i padroni di casa sono decisamente favoriti. Insomma, andiamo a vedere quindi nel dettaglio come, secondo noi, potrebbe finire questa partita.
Come vedere Flamengo-Ceara in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao Flamengo-Ceara, in programma mercoledì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
La vittoria del Flamengo è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
La sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo il Flamengo. Poi, dopo aver messo le cose in chiaro, magari potrebbe avere qualche momento di appannamento e quindi regalare un gol al Ceara. In ogni caso il match si chiuderà con almeno tre reti complessive e con la festa per la vittoria dello scudetto.
Le probabili formazioni di Flamengo-Ceara
FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Lucas; Pulgar, Niguez, de Arrascaeta; Everton, Plata, Luiz Araujo.
CEARA (4-3-3): Ferreira; Fabiano Victor, Marllon, Nicolas; Zanocelo, Diego, Mugni; Galeano, Pedro Raul, Fernardinho.