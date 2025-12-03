Pronostico Flamengo-Ceara: è una festa continua

Flamengo-Ceara è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Senza soluzione di continuità, in casa Flamengo è una festa continua. Dopo l’affermazione in finale di Coppa Libertadores contro il Flamengo, nella notte tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare anche l’aritmetica certezza della vittoria del campionato.

Non ci possono essere dubbi sulla vittoria dei rossoneri nonostante, come ipotizzabile e come visto nelle stories dei giocatori, questi siano stati giorni di festa. Certo, non sarà semplicissimo avere la meglio sul Ceara che è ancora in lizza per la salvezza, ma sulle ali di un entusiasmo dilagante il Flamengo dovrebbe chiudere presto i giochi. E poi andare in vacanza in maniera definitiva.

Quindi festa sia, ancora. E anche i bookmaker la pensano come noi visto che i padroni di casa sono decisamente favoriti. Insomma, andiamo a vedere quindi nel dettaglio come, secondo noi, potrebbe finire questa partita.