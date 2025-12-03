Pronostico RB Bragantino-Vitoria: doppia blindatura

Bragantino-Vitoria è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

In Brasile, tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e la squadra che si prenderebbe un posto nelle coppe del prossimo anno, ci sono quattro punti. Una classifica cortissima e, il Bragantino, con una vittoria, blinderebbe entrambe le cose.

Rischia, invece, il Vitoria: una sola lunghezza sulla zona rossa della classifica quando mancano solamente due giornate al termine della stagione. Quindi, gli ospiti, si giocheranno tutto nell’ultimo turno di campionato. Il fattore campo, in questo match, crediamo realmente possa essere decisivo, nonostante il Bragantino nel corso della sua annata non è che abbia fatto così bene tra le mura amiche. Di certo ha fatto meglio, in proporzione, in trasferta. Ma questo match si potrebbe rivelare decisivo e, anche se si gioca in uno stadio diverso, l’aiuto dei propri tifosi sarà fondamentale.

C’è anche un importante dato statistiche che ci viene incontro quando parliamo di questa partite. Nelle ultime cinque gare che il Vitoria ha giocato appunto sul campo del Bragantino sono arrivate solamente sconfitte. Un segnale enorme di quello che potrebbe essere. E, a differenza di quanto succede in molte partite del campionato brasiliano, andando a vedere quelli che sono i numeri che accompagnano queste squadre, crediamo possa succedere qualcosa di diverso dal solito.

Come vedere Bragantino-Vitoria in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao Bragantino-Vitoria, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bragantino è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Bragantino sicuramente vincente per tutto che vi abbiamo raccontato prima. Occhio anche alla possibilità di vedere una sfida con almeno tre reti complessive e anche con un gol per squadra. Le difese sono ballerine e gli attacchi ne potrebbero approfittare.

Le probabili formazioni di Bragantino-Vitoria

BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Palacios, Gustavo, Guilherme; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Barbosa, Sasha, Pitta.

VITORIA (3-4-3): Thiago Couto; Ronald Lopes, Camutanga, Lucas Halter; Caceres, Ramon, Oliveira, Matheuzinho; Cantalapiedra, Erick, Lopez Patron.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1