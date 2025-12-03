Pronostico Bahia-Sport Recife: tre punti per il sogno

Bahia-Sport Recife è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.

A due giornate dal termine del campionato il Bahia ha buone possibilità, ancora, di rientrare tra quelle squadre che possono prendersi un posto nei preliminari della prossima Coppa Libertadores appena vinta dal Flamengo. Deve vincere le gare rimaste e sperare in qualche passo falso delle due che stanno davanti.

Contro uno Sport Recife retrocesso da un pezzo, i padroni di casa questa partita la porteranno sicuramente a casa senza particolari problemi. Le motivazioni sono a mille ed è giusto così. In ogni caso, il posto nella seconda Coppa del Sudamerica è blindato e non ci sono possibilità che questo non possa essere raggiunto. Ma arrivati a questo punto del torneo, con la concreta possibilità di tenere aperto tutto anche nell’ultima gara dell’anno, perché non provarci?

Ci proverà, eccome, il Bahia, una delle squadre che in base alle proprie qualità meglio ha fatto nel corso di questa stagione. Ci aspettiamo una sfida a senso unico.