Pronostico Atletico Mineiro-Palmeiras: hanno mollato

Atletico Mineiro-Palmeiras è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Ha mollato il Palmeiras dopo la finale di Coppa Libertadores persa sabato scorso contro il Flamengo. Aveva mollato prima, in campionato, c’è da dirlo, visto che adesso, a due giornate dal termine, sono cinque i punti di svantaggio rispetto ai rossoneri che con Danilo si sono portati a casa la coppa. Un finale di stagione terribile, inaspettato. Niente successi e tantissime delusioni.
Sicuri del posto nella prossima Coppa Libertadores, anche se con una sconfitta il Palmeiras potrebbe perdere qualche posizione in classifica ma non cambierebbe nulla, gli ospiti possono quasi lasciare andare l’Atletico Mineiro, una squadra che al momento non è salva ma che occupa l’ultimo posto utile per andare nella fase a gironi della Coppa Sudamericana del prossimo anno. Sì, dietro, in Brasile, la classifica è davvero cortissima e ci sono moltissime squadre alla ricerca ancora degli obiettivi.
Pagherà a carissimo prezzo quindi il Palmeiras la grossa delusione di qualche giorno fa. Il pareggio andando a vedere la classifica non serve a niente a nessuno, quindi il colpaccio dei padroni di casa che in una sola notte potrebbero raggiungere il doppio obiettivo ci pare la cosa più logica.
Come vedere Atletico Mineiro-Palmeiras in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Palmeiras, in programma mercoledì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Ci pare probabile la vittoria dei padroni di casa. Una vittoria dentro un match con almeno un gol per squadra. In ogni caso si potrebbe anche aggiungere la doppia possibilità con una delle due squadre vincenti. Il pareggio non serve proprio a nessuno.
Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Palmeiras
ATLETICO MINEIRO (3-5-2): Everson; Tressoldi, Hugo, Alonso; Igor Gomes, Franco, Alexsander, Bernard, Guillherme; Hulk, Dudu.
PALMEIRAS (3-4-2-1): Miguel; Bruno Fuchs, Gomez, Murillo; Khelleven, Veiga, Pereira, Piquerez; Allan, Lopez; Vitor Roque.