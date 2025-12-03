Pronostici Lazio-Milan, dal marcatore ai tiri in porta: ecco tutti i pronostici della sfida in programma all’Olimpico

L’ottavo di finale di Coppa Italia più atteso di tutto il palinsesto è sicuramente quello che metterà uno contro la Lazio e il Milan. Due squadre con una chiara identità di gioco, i biancocelesti e i rossoneri sono pronti a dar vita ad una sfida che si preannuncia sicuramente elettrica e densa di contenuti.

Molto verosimilmente gli ospiti lasceranno il pallino del gioco in mano agli uomini di Sarri per poi pungere in contropiede. Ad Allegri – del resto – di sicuro non mancano frecce offensive con le quali riuscire a fare la differenza.

Una delle più letali risponde sicuramente al nome di Rafa Leao; a segno proprio contro i biancocelesti sabato scorso, l’attaccante portoghese ha tutte le carte in regola per far saltare nuovamente il banco con giocate esaltanti.

Pronostici Lazio-Milan: marcatore, tiri in porta e ammoniti del match

In una sfida che si preannuncia più aperta rispetto al match di campionato, Castellanos e Zaccagni sono chiamati a calamitare su di sé le redini di un reparto che difficilmente può prescindere dalle loro giocate: l’opzione Over 0,5 tiri in porta plus è sicuramente molto credibile. Un altro fattore in ottica tiri in porta è poi Adrien Rabiot il cui “motore” è sotto gli occhi di tutti.

Per quanto concerne i possibili ammoniti – infine – occhio soprattutto a due nomi: da una parte Guendouzi che in mezzo al campo dovrebbe faticare a contenere la fisicità e la tecnica della mediana rossonera: il francese è stato ammonito già in quattro occasioni in campionato.

Sull’altro fronte, invece, fari puntati su De Winter: l’ex Genoa non è parso perfettamente a suo agio negli schemi di Allegri e – schierato con il contagocce – potrebbe patire la velocità e l’intraprendenza degli attaccanti di Sarri.

Leao marcatore plus; Zaccagni, Castellanos e Rabiot Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,28 su Goldbet.

Guendouzi e De Winter ammoniti plus sono invece bancati a quota 11,04 su Goldbet.