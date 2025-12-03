I pronostici di mercoledì 3 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga

I pronostici di mercoledì 3 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori

In questo mercoledì senza Champions si giocano ben sei partite del turno infrasettimanale di Premier League, una partita di Liga, tre di Coppa Italia e quattro di Coppa di Germania.

La partita più attesa è quella in Spagna tra Athletic Bilbao e Real Madrid, perché la squadra allenata da Xabi Alonso sta vivendo un periodo negativo che gli ha fatto perdere la testa della classifica. L’Athletic non è più la squadra solida ammirata soprattutto in casa nello scorso campionato, ma con il recuperato Nico Williams in campo è sempre avversario ostico da superare.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League l’Arsenal meritatamente primo in classifica dovrebbe superare il Brentford, vittoria alla portata anche per il Liverpool alla ricerca di continuità in casa contro il Sunderland. Il Chelsea dovrebbe approfittare del periodo di crisi del Leeds, così come l’Aston Villa parte leggermente favorito sul campo del Brighton.

Difficile immaginare sorprese nelle tre partite di Coppa Italia: Atalanta, Napoli e Inter dovrebbero sbrigare la pratica senza passare dai pericolosi calci di rigore.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SANTOS VINCENTE in Juventude-Santos, Brasileirao, ore 23:00

Vincenti

ARSENAL (in Arsenal-Brentford, Premier League, ore 20:30)

(in Arsenal-Brentford, ore 20:30) CHELSEA (in Leeds-Chelsea, Premier League, ore 21:15)

(in Leeds-Chelsea, ore 21:15) FORTALEZA (in Fortaleza-Corinthians, Brasileirao, ore 23:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Union Berlino-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 20:45

, Bundesliga, ore 20:45 Inter-Venezia , Coppa Italia, ore 21:00

, Coppa Italia, ore 21:00 Liverpool-Sunderland, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brighton-Aston Villa , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Athletic Bilbao-Real Madrid, Liga, ore 19:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Bochum-Stoccarda, Coppa di Germania, ore 18:00