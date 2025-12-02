Pronostico Burnley-Crystal Palace: sentenza contro le neopromosse

Burnley-Crystal Palace è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La corsa alla salvezza del Burnley è davvero complicata. E adesso arriva un Palace che ha dei numeri impressionati. Intanto: gli ospiti non perdono tre partite di fila con Glasner in panchina dall’ottobre dello scorso anno. Ma non solo, la squadra che negli ultimi mesi ha vinto due trofei in Inghilterra ha uno score impressionante contro formazioni neopromosse.

Sì, proprio così. Numeri impressionanti: negli ultimi diciassette incontri infatti, quando ha di fronte truppe che arrivano da una promozione, ha perso solamente una volta, collezionando 10 vittorie e sei pareggi. Insomma, ci pare di poter dire che questo match sia abbastanza indirizzato. Anche per quello che è il momento del Burnley, che ha perso le ultime quattro partite di fila e che vive una situazione molto complicata. Parliamo non solo di uno dei peggiori attacchi, ma della peggiore difesa del campionato con ventisette gol subiti in tredici partite. Un numero elevatissimo e, contro gli attaccanti del Palace – importanti – il compito è davvero difficile, arduo.

Come vedere Burnley-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Crystal Palace è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.77 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.87 su Snai.

Il pronostico

Colpaccio esterno del Palace, che non vuole perdere ulteriore terreno dai posti europei. La difesa del Burnley è un problema. E gli attaccanti ospiti ne possono approfittare.

Le probabili formazioni di Burnley-Crystal Palace

BURNLEY (4-3-3): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Flemming.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3