Pronostico Brighton-Aston Villa: il momento di forma ci aiuta nel finale

Brighton-Aston Villa è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro risultati utili di fila per il Brighton (tre vittorie). Cinque vittorie di fila per l’Aston Villa, che attraversa il momento di forma migliore da quando è iniziata la stagione. Spettacolo assicurato e garantito in questo match.

E anche negli anni passati, negli incroci tra queste due formazioni, è stato così: diciotto gol in cinque match, insomma, numeri davvero importanti. Numeri che ci aiutano anche ad esprimerci nel risultato finale. Ci esporremo alla fine, come sempre abbiamo fatto, verso una squadra, ma c’è da dire che al momento una cosa sola ci dà la certezza.

Entrambe, per quello che stanno facendo al momento, per quello che stanno vivendo, possono sicuramente trovare la via della rete. E poi c’è anche un particolare: l’ultima squadra che è riuscita a vincere su questo campo, nello scorso mese di aprile, è stato proprio l’Aston Villa. Da quel momento in poi il Brighton davanti al proprio pubblico non ha mai perso e questa lunga striscia dovrebbe assolutamente rimanere aperta anche nella serata di mercoledì. Il colpo, l’Aston Villa, questa volta non lo farà.

Come vedere Brighton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Aston Villa è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.63 su GoldBet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe a segno – con una quota davvero importante – ci pare un risultato logico rispetto a quello che è il momento che vivono queste due formazioni. E occhio al pareggio anche, per quello che vi abbiamo regalato prima ci pare una conseguenza logica.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Aston Villa

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0