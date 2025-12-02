Pronostico Atalanta-Genoa: De Rossi ha altri pensieri

Atalanta-Genoa è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 15:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Due squadre che hanno già cambiato tecnico. E la svolta in panchina ha dato lo scossone sperato. Palladino da un lato e De Rossi dall’altro, due allenatori giovani, sicuramente hanno portato entusiasmo dentro Atalanta e Genoa.

La vittoria contro la Fiorentina, per la Dea, è stata una belle botta di fiducia. Anche quella del Genoa contro il Verona (terzo risultato utile di fila per DDR) ha aiutato i liguri ad uscire fuori da una situazione molto complicata. Ma è evidente che l’ex allenatore della Roma, in questo momento, abbia altri pensieri in testa. La salvezza deve essere conquistata e raggiunta e l’impegno in Coppa, senza paura di essere smentiti in questo momento, è visto come un peso. Il turnover, comunque, ci sarà anche tra i padroni di casa che, a differenza del Genoa comunque, in questo momento storico della loro stagione, hanno ancora bisogno di vincere per riuscire a ritrovare quella fiducia che è mancata nel corso dei primi mesi con Juric.

Una fiducia che Palladino sta cercando di ridare mettendo in campo tutte quelle qualità che lo hanno sempre contraddistinto. Insomma, per tutto quello che abbiamo appena messo nero su bianco, crediamo che questo match possa essere bello indirizzato.

Come vedere Atalanta-Genoa in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Atalanta-Genoa è in programma mercoledì alle 15. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Ci pare abbastanza scontata una vittoria dell’Atalanta, anche dentro un match che dovrebbe vedere il Genoa trovare la via della rete. Di solito in Coppa Italia la concentrazione viene meno e quindi ci sono anche delle partite interessanti che regalano molti gol. Quindi sì, almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic, Sulemana; Krstovic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1