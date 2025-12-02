Pronostico Arsenal-Brentford: la marcia riprende subito

Arsenal-Brentford è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sicuramente è rimasta un poco di amarezza dentro l’Arsenal dopo il pareggio contro il Chelsea in trasferta. La superiorità numerica non è bastata alla truppa di Arteta per prendersi tre punti che avrebbero potuto ammazzare il campionato. Ma rimangono ad ora cinque le lunghezze sul City.

No, non c’è nessun problema dentro i londinesi che si aspettavano un match difficile, complicato. E così è stato. Sì, è altrettanto vero che si era messo molto in discesa, ma un passo falso, mezzo passo falso, ci può sempre stare. L’importante è riprendere subito il cammino, e contro il Brentford in casa non pensiamo ci possano essere chissà quali problemi. C’è anche una voglia di rivincita dentro i Gunners per quello che è stato il risultato dello scorso anno, sempre in casa, contro questa squadra: un pareggio inaspettato – non che ci sarebbe stata la possibilità di riprendere il Liverpool – ma nessuno, in nessuna occasione, vuole perdere dei punti davanti al proprio cammino.

Chi si aspetta quindi un Arsenal che potrebbe pagare mentalmente il pareggio di domenica scorsa si dovrà ricredere. La vittoria non è minimamente in discussione.

Come vedere Arsenal-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Brentford è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.30 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.70 su GoldBet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tornerà alla vittoria l’Arsenal di Arteta e lo farà come al suo solito: senza subire gol. La migliore difesa del campionato rimarrà tale. E i tre punti sono assicurati.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Brentford

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Merino, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kellehere; Kayode, Collins, ven den Berg, Hickey; Henderson, Jensen; Nelson, Damsgaard, Schade; Outtara.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0