Pronostici Premier League: la tripla marcatori del 2 dicembre

Premier League, i pronostici dell’incontro: tre marcatori da monitorare con grande attenzione nelle prossime ore

Erling Haaland ha fermato la sua macchina da gol. Dopo essere subentrato dalla panchina nella gara con il Bayer Leverkusen, l’attaccante norvegese non ha timbrato il tabellino marcatori né con il Newcastle né con il Leeds. Una novità per certi aspetti clamorosa per Mr 19 reti stagionali che però ha subito la grande chance di graffiare.

Contro una difesa non certo imperforabile come quella del Fulham, il centravanti di Guardiola non vuole perdere l’occasione di lasciare il suo timbro. Altri due profili da prendere in grande considerazione sono poi quelli di Evanilson e Woltemade: l’attaccante del Bournemouth ha tutte le carte in regola per far male alla retroguardia dell’Everton, piuttosto incerta nelle ultime uscite.

Il centravanti tedesco è invece un’assoluta garanzia soprattutto se trova il contesto di gara ideale nel quale esaltare le sue doti aeree: il classe 2002 potrebbe risultare la vera mina vagante di un Newcastle-Tottenham che si preannuncia vibrante e denso di colpi di scena da una parte e dall’altra.

Haaland, Evanilson e Woltemade marcatori plus si trovano complessivamente a quota 9,42 su Goldbet.