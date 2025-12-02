Pronostici Juventus-Udinese: marcatore e tiri in porta

Juventus-Udinese, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte
Reduce dalla preziosa quanto sofferta vittoria ottenuta contro il Cagliari, la Juventus di Luciano Spalletti vuole provare a trovare quella continuità di rendimento che in questa prima parte di stagione si è rivelata una vera e propria chimera.
La gara contro l’Udinese che vale il pass per i quarti di finale di Coppa Italia apre scenari molto interessanti per la “Vecchia Signora” che in attacco devono fare i conti con la lunga assenza di Dusan Vlahovic. Dal primo minuto spazio dunque a Jonathan David che, con soli due gol all’attivo dall’inizio della stagione, è atteso da una vera e propria prova del nove.
L’attaccante canadese dovrebbe beneficiare del massiccio turnover che adopereranno i friulani, le cui rotazioni toccheranno anche l’assetto difensivo. Un gol dell’ex Lille non sembra configurarsi come un’opzione inverosimile.
Pronostici Juventus-Udinese, tiratori interessanti sul tavolo
Una delle note liete di queste ultime settimane bianconere è sicuramente il rinnovato apporto di Fabio Miretti anche in zona pericolosa. Rivitalizzato dall’abito tattico che gli ha cucito addosso Spalletti, l’ex Genoa pare molto più a suo agio negli schemi bianconeri.
Grazie ai suoi inserimenti, è molto probabile che il classe 2003 riesca a far saltare il banco inquadrando la porta avversaria in almeno una circostanza; una situazione che dovrebbe interessare anche Teun Koopmeiners che, avanzato sulla linea di metà campo, dovrà fornire una prova solida sotto tutti i punti di vista.
L’olandese volante della Juventus e Buksa sono gli altri due candidati ad inquadrare la specchio della porta avversario in almeno un’occasione. Interessante, infine, l’Over 1,5 di conclusioni in porta di Openda.
David marcatore plus; Openda 1,5 tiri in porta plus; Miretti, Koopmeiners e Buksa Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,42 su Goldbet.