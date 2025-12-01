Pronostico Newcastle-Tottenham: per la settima volta di fila si chiude così

Newcastle-Tottenham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono appaiate a quota 18 punti in classifica il Newcastle e il Tottenham, due squadre che oggettivamente hanno reso molto al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione in Premier League. Due squadre che cercano la svolta.

Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite per i bianconeri di Howe che, però, le ha avute lontano dalle mura amiche. A Goodison Park il cammino è quasi perfetto, c’è da dirlo. E, nelle ultime cinque sfide casalinghe sono arrivate altrettante vittorie. Il Tottenham nello scorso fine settimana ci ha rimesso le penne in casa contro il Fulham, quindi un campanello d’allarme importante che si aggiunge alla questione esterna della truppa di Frank che si addormenta, o quasi, quando si allontana dalla comfort zone: le ultime tre gare esterne infatti hanno regalato solamente delusioni.

Come se non bastasse tutto questo a indirizzare quello che è il nostro pronostico, dentro ci mettiamo anche il rendimento del Tottenham, negli ultimi sei scontri diretti, contro il Newcastle. Una squadra che ha sempre perso, sia in casa che in trasferta, e anche in partite ad eliminazione diretta. La striscia rimarrà decisamente aperta anche martedì sera.

Come vedere Newcastle-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Tottenham è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.72 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Il pronostico

Settima vittoria di fila contro il Tottenham per il Newcastle, che allungherà in classifica rispetto agli Spurs. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Newcastle-Tottenham

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Miley, Tonali, Guimaraes; Murphy, Woltemade, Gordon.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Sarr; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1