Pronostico Juventus-Udinese: arriva la terza di fila

Juventus-Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Vincere aiuta a vincere. E, anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la Juventus di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. Certo, lo abbiamo visto, non parliamo di una squadra che fatto del gioco la sua arma migliore, ma alla fine quello che conta, dappertutto, sono sempre e solo i risultati.

Evidente che questa Juve, al momento, non sembra per nulla essere in grado di lottare per lo scudetto e nemmeno per la Champions League. Ma ci pare ovvio. E quindi la Coppa Italia per questa squadra diventa un appuntamento assai importante per cercare almeno di arrivare in fondo a qualche manifestazione. E magari vincerla. Ci proverà la Juve, senza discussioni. Anche perché una sconfitta in Coppa Italia lo scorso anno, in questo periodo, ha fatto iniziare il declino di Thiago Motta.

Dal proprio canto l’Udinese non vuole di certo fare la vittima sacrificale. Anche perché in campionato le cose stanno andando discretamente bene e quindi i pensieri per una settimana possono essere rivolti a questa manifestazione. Ma c’è un fattore, che è il turnover e che potrebbe fare la differenza. In casa Juve chi scenderà in campo cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il proprio allenatore per le scelte future mentre in casa Udinese, Runjaic le sue scelte sembra averle già fatte.

Come vedere Juventus-Udinese in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Juventus-Udinese è in programma martedì alle 21. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Juventus-Udinese anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

La vittoria della Juventus è quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e 1.73 su Snai.

Il pronostico

Juve vincente e che ha anche un obiettivo chiaro, quello di non prende gol. Una squadra quella di Spalletti ancora alla ricerca delle migliori soluzioni e la Coppa Italia può aiutare a trovare i meccanismi. Non abbiamo dubbi, quindi sul passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Openda; David.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0