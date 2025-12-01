Pronostico Fulham-Manchester City: Guardiola ritorna a mettere pressione

Fulham-Manchester City è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria importante quella del Manchester City lo scorso weekend. Una vittoria che ha permesso alla truppa di Guardiola di rosicchiare due punti all’Arsenal fermato dal Chelsea. Adesso sono cinque i punti di distacco dalla squadra di Arteta, e contro il Fulham, i blu di Manchester, non possono sbagliare.

Una squadra in crescita, comunque, quella bianconera, che si affaccia a questo match forte di due vittorie di fila. Soprattutto quella contro il Tottenham di sabato scorso, in trasferta, è stata determinante per aggiustare una classifica che adesso inizia davvero ad essere bella importante. O per meglio dire serena. Serenità che non può avere Guardiola che anche contro il Leeds ha rischiato tantissimo. In questo momento però la cosa più importante è quella di riuscire a fare il maggior numero di punti. Come arrivano non importa.

Deve vincere, quindi, il City. Lo deve fare per cercare non solo di tenersi almeno per un altro po’ di giorni il secondo posto in classifica ma anche per non abbandonare del tutto, e anche in maniera molto precoce, la possibilità di rimanere in lotta per la Premier League dopo aver abdicato lo scorso anno nei confronti del Liverpool. Contro il Fulham, quindi, sicuramente potremmo rivedere una squadra diversa, molto più tosta rispetto a quella vista fino ad oggi. Anche sporca. Ma che conquisterà i tre punti.

Come vedere Fulham-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Manchester City è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

Sporco ma vincente. Arriverà in questo modo la vittoria del Manchester City in questa partita, di vitale importanza per la squadra di Guardiola. Tre punti sicuri per mettere pressione all’Arsenal.

Le probabili formazioni di Fulham-Manchester City

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O’Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2