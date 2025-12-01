Pronostico Fenerbahçe-Galatasaray: le assenze riequilibrano il derby

Fenerbahçe-Galatasaray è una partita valida per la quattordicesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

In Turchia si sta scrivendo, come spesso accade a quelle latitudini, un altro capitolo dell’eterna rivalità tra le due principali squadre di Istanbul, Fenerbahçe e Galatasaray, che anche quest’anno sono le principali candidate alla vittoria del titolo. Al comando della classifica, dopo 13 giornate, ci sono i campioni in carica, ma il margine sui rivali cittadini è sottilissimo: il Fene di Domenico Tedesco ha un solo punto in meno ed intanto è stato raggiunto a quota 31 dal Trabzonspor, che sogna di recitare il ruolo di terzo incomodo.

Uno dei due posticipi del quattordicesimo turno di Super Lig è proprio il cosiddetto Derby Intercontinentale: il Fenerbahçe, che gioca in casa, sogna di regalare un dispiacere agli acerrimi nemici per la prima volta da maggio 2024 – nella passata stagione i giallorossi vinsero due stracittadine su tre, tra coppa nazionale e campionato – e di effettuare l’agognato sorpasso.

In Super League i gialloblu hanno vinto le ultime cinque gare segnando gol a raffica (16 reti nelle ultime quattro), rendimento che compensa in qualche modo le deludenti prestazioni in Europa League. In campo continentale il Fenerbahçe non sta brillando: giovedì scorso è arrivato un altro pareggio, il secondo di fila, contro il Ferencvaros (1-1), risultato che ha allontanato il Cimbom dall’ottavo posto e dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Europa indigesta anche per il Galatasaray, sconfitto a sorpresa in casa dai belgi dell’Union Saint-Gilloise (0-1) martedì nel match valido per la League Phase di Champions League. I giallorossi non sono nuovi agli scivoloni, seppur sporadici. Prima dell’ultima sosta per le nazionali, ad esempio, erano caduti in casa del Kocaelispor, primo ko in campionato della squadra di Okan Buruk.

Nel Galatasaray sarà ancora assente Osimhen, fermo per un problema al bicipite femorale. Al suo posto, come in Champions, tocca a Icardi. Il nigeriano non è l’unico a saltare il derby: indisponibili anche Akgun, Singo, Ayhan, Lemina e Kutlu.

Come vedere Fenerbahçe-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Fenerbahçe-Galatasaray, in programma lunedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Super Lig non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Fenerbahçe è una delle squadre ancora imbattute in casa: davanti ai propri tifosi il bottino è di 5 vittorie e un pari. Per i bookmaker gli uomini di Tedesco partono leggermente favoriti, probabilmente a causa dei numerosi assenti in casa Galatasaray, tra cui Osimhen. Questa però è una partita che, come tutti i derby, sfugge a determinate logiche. Noi immaginiamo una stracittadina combattuta in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol ma all’interno di un match da meno di quattro reti complessive. Occhio ai cartellini: negli ultimi tre derby gli arbitri ne hanno sempre estratti in abbondanza.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Galatasaray

FENERBAHCE (4-1-4-1): Ederson; Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Fred; Asensio, Nene, Talisca, Akturkoglu; En-Nesyri.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Unyay, Bardakci, Sanchez, Karatas; Torreira, Gundogan; Sané, Sara, Yilmaz; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1