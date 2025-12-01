Pronostico Birmingham-Watford: è sempre successo negli ultimi cinque match casalinghi

Birmingham-Watford è una partita valida per la diciottesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Come se la sta passando in Championship il Birmingham, la squadra che nella scorsa stagione ha riscritto tutti i record della League One, la terza serie inglese, chiudendo alla quota monstre di 111 punti? I Blues, nonostante una proprietà solida ed ambiziosa che sogna in grande – presentato pochi giorni fa il progetto del nuovo stadio da oltre sessantamila posti – nelle prime 17 giornate di campionato hanno faticato a trovare quella continuità necessaria per puntare al doppio salto di categoria ed a tornare in Premier League, campionato che il Birmingham non gioca ormai dal lontano 2011.

Gli uomini di Chris Davies finora non sono mai riusciti a vincere due partite di fila: sorprende soprattutto lo squilibrio tra gare in casa e gare in trasferta, considerando che lontano dal proprio pubblico i Blues hanno ottenuto solo 8 dei 25 punti totalizzati in questa prima parte di campionato. Numeri che non consentono al Birmingham di stazionare stabilmente in zona playoff, sebbene il sesto posto non sia affatto irraggiungibile (il Bristol City ha quattro punti in più ma ha già giocato in questo turno).

Nel posticipo con il Watford Klaler e compagni hanno l’occasione di ridurre ulteriormente il divario, puntando di nuovo sul fattore campo (in casa non perdono da ottobre). Per quanto riguarda gli Hornets, il cambio di marcia dopo l’inevitabile esonero di Paulo Pezzolano c’è stato eccome. Con lo spagnolo Javi Gracia in panchina, il Watford ha ritrovato fiducia e punti: il fatto che i giallorossoneri non perdano da cinque turni ne è la prova. I londinesi, reduci dal pareggio casalingon con il Preston, sono quindicesimi a quota 24, ad una sola incollatura dal Birmingham: della lotta per un posto nei playoff fanno parte anche loro.

Come vedere Birmingham-Watford in diretta tv e in streaming

Birmingham-Watford, in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Championship non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nelle partite casalinghe del Birmingham non ci si annoia: a St Andrew’s, nelle ultime cinque, sono stati segnati tre o più gol. Il segno “over” dovrebbe uscire anche stavolta, tenendo conto del fatto che il Watford ha sempre realizzato almeno una rete nelle ultime sette partite.

Le probabili formazioni di Birmingham-Watford

BIRMINGHAM (4-2-3-1): Beadle; Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Cochrane; Doyle, Paik; Roberts, Stansfield, Gray; Ducksch.

WATFORD (4-3-3): Baxter; Ngakia, Keben, Pollock, Bola; Kayembe, Louza, Kyprianou; Doumbia, Maama, Kjerrumgaard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1