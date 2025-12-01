Pronostico Athletic Bilbao-Real Madrid: la risposta dopo tre pari di fila

Athletic Bilbao-Real Madrid è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

Niente da fare: non riesce il Real Madrid in nessun modo a tirarsi fuori da un momento un po’ così. E le pressioni per Xabi Alonso aumentano. Il terzo pareggio di fila, in rimonta, sul campo del Girona, ha accesso i riflettori sul tecnico del Real. E anche sulla scelta fatta da Perez in estate.

Gira e rigira il Real ha perso la testa della classifica. E lo ha fatto per mano di un Barcellona che non è che se la passi benissimo e figuriamoci se se la fosse passata bene. Servirebbe un Real Madrid forte, quello che s’è visto nelle prime gare di campionato. E servirebbe, anche, una vittoria su un campo complicato come quello di Bilbao. Che non possa essere la giusta occasione per rialzarsi?

Sì, crediamo possa essere la situazione giusta. E dovrebbe arrivare anche una dimostrazione importante da parte dei calciatori madrileni: non di Mbappé (che ha toccato 60 gol nel 2025) ma di tutti gli altri. Di Vinicius, ad esempio, all’ombra del francese, al momento. Ma anche di Guler e di Bellingham che non stanno rendendo al meglio. Quale occasione migliore, insomma?

Come vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Real Madrid, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Considerando che la sera prima il Barcellona dovrebbe vincere, il Real Madrid dovrà rispondere. E lo farà dopo tre pareggi di fila.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Jaurigezar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2