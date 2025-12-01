Pronostici Bologna-Cremonese: la doppia ammoniti

Bologna-Cremonese, i pronostici della sfida in programma al Dall’Ara: le due ammonizioni che possono far saltare il banco

Intenzionato a non smettere di sognare, il Bologna delle meraviglie di Vincenzo Italiano ha la grande occasione di accorciare il gap dalla vetta sfruttando il passo falso della Roma, superata dal Napoli e dal Milan. I felsinei ospitano una Cremonese parsa la lontana parente di quella squadra luminosa che si era proposta nella prima parte di stagione.

Al Dall’Ara, insomma, l’occasione per i padroni di casa di far saltare il banco è più intrigante che mai. I lombardi saranno chiamati ad una partita molto attenta e accorta in fase di difensiva per ridurre al minimo i numeri di rischi e sfruttare eventualmente qualche situazione in contropiede.

Uno scenario tattico molto dispendioso dal punto di vista delle energie che obbligherà gli uomini di Nicola ad intensificare il pressing e a prendersi qualche rischio negli interventi. Ecco perché il discorso legato agli ammoniti si presta ad interessanti valutazioni dalle quali risulta piuttosto difficile prescindere.

Pronostici Bologna-Cremonese, due ammonizioni da monitorare

L’intensità con la quale il Bologna cercherà subito di imprimere il suo gioco tenderà a stressare e non poco la zona nevralgica del campo della Cremonese. Sanzionato già due volte dall’inizio della stagione, Bondo è ad esempio un profilo credibile da valutare in ottica ammoniti.

L‘ex Monza è infatti un frangiflutti atipico, non in possesso di lunghe leve ma comunque bravo ad oscurare le linee di passaggio avversarie perché rapido e funambolico. La qualità nel palleggio dei rossoblu, però, potrebbe metterlo in difficoltà causando i presupposti per la sua terza ammonizione stagionale.

Uno dei calciatori più in forma del Bologna è sicuramente Cambiaghi che nell’uno contro uno – almeno nell’ultimo mese e mezzo – è semplicemente devastante. Bianchetti dovrà fare il bello e il cattivo tempo per provarne a ridimensionarne lo strapotere tecnico: assolutamente probabile che il terzino della Cremonese si veda costretto a ricorrere alle maniere forti finendo sul taccuino dei cattivi.

Bondo e Bianchetti ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 8,64 su Goldbet.