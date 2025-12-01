I pronostici di lunedì 1 dicembre: Serie A, Liga e Super Lig

I pronostici di lunedì 1 dicembre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Super Lig, in campo anche altri campionati minori

Diverte, si diverte, e sogna. Il Bologna di Vincenzo Italiano è lì, nelle zone altissime della classifica di Serie A ed è la squadra che fino al momento ha espresso il gioco più bello. E chi gioca bene molto spesso vince. Non è una regola scritta e non è nemmeno una cosa che succede sempre, ma ti dà delle buone possibilità.

Gli emiliani vengono anche dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo che ha dato ulteriori certezze ad una squadra che in casa, in questa stagione, non ha mai perso. La cosa che più viene all’occhio è questa: nonostante Italiano cambi molti giocatori tra un match all’altro e in tutti i reparti, i suoi uomini rispondono sempre alla grande e in maniera presente. Un turnover che quindi tanto turnover non è.

La Cremonese dopo un avvio di campionato brillante è incappata in una serie di risultati negativi, con la tenuta della difesa che preoccupa. La classifica resta ancora tranquilla e c’è il tempo per ripartire, ma difficilmente accadrà da una trasferta difficile come quella del Dall’Ara.

I pronostici sulle altre partite

In Turchia si sta scrivendo, come spesso accade a quelle latitudini, un altro capitolo dell’eterna rivalità tra le due principali squadre di Istanbul, Fenerbahçe e Galatasaray, che anche quest’anno sono le principali candidate alla vittoria del titolo. Al comando della classifica, dopo 13 giornate, ci sono i campioni in carica, ma il margine sui rivali cittadini è sottilissimo: il Fene di Domenico Tedesco ha un solo punto in meno ed intanto è stato raggiunto a quota 31 dal Trabzonspor, che sogna di recitare il ruolo di terzo incomodo.

Uno dei due posticipi del quattordicesimo turno di Super Lig è proprio il cosiddetto Derby Intercontinentale: il Fenerbahçe, che gioca in casa, sogna di regalare un dispiacere agli acerrimi nemici per la prima volta da maggio 2024 – nella passata stagione i giallorossi vinsero due stracittadine su tre, tra coppa nazionale e campionato – e di effettuare l’agognato sorpasso.

Il Fenerbahçe è una delle squadre ancora imbattute in casa: davanti ai propri tifosi il bottino è di 5 vittorie e un pari. Per i bookmaker gli uomini di Tedesco partono leggermente favoriti, probabilmente a causa dei numerosi assenti in casa Galatasaray, tra cui Osimhen. Questa però è una partita che, come tutti i derby, sfugge a determinate logiche. Noi immaginiamo una stracittadina combattuta in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol ma all’interno di un match da meno di quattro reti complessive. Occhio ai cartellini: negli ultimi tre derby gli arbitri ne hanno sempre estratti in abbondanza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Birmingham-Watford, Championship, ore 21:00

Vincenti

BENEVENTO O PAREGGIO (in Benevento-Salernitana, Serie C, ore 20:30)

(in Benevento-Salernitana, ore 20:30) BOLOGNA (in Bologna-Cremonese, Serie A, ore 20:45)

(in Bologna-Cremonese, ore 20:45) DINAMO ZAGABRIA (in Gorica-Dinamo Zagabria, 1. HNL Croazia , ore 18:00)

(in Gorica-Dinamo Zagabria, 1. HNL Croazia ore 18:00) FENERBAHCE O PAREGGIO (in Fenerbahce-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Birmingham-Watford , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Brøndby IF-Fredericia , Superliga Danimarca, ore 19:00

, Superliga Danimarca, ore 19:00 Gorica-Dinamo Zagabria, 1. HNL Croazia, ore 18:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fenerbahce-Galatasaray , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Motor Lublin-Legia Varsavia, Ekstraklasa Polonia, ore 19:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.54 GOLDBET ; 11.37 SNAI; 11.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Rayo Vallecano-Valencia, Liga, ore 21:00