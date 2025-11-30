Pronostico Rayo Vallecano-Valencia: stavolta non tornano a mani vuote

Rayo Vallecano-Valencia è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro punti nelle ultime due partite hanno permesso al Valencia di tornare a respirare. Grazie al successo nel derby cittadino con il Levante, nello scorso weekend, i Pipistrelli hanno abbandonato la zona retrocessione: un gol di Hugo Duro, attaccante che nella passata stagione è stato uno dei grandi protagonisti della salvezza, ha deciso una stracittadina equilibratissima tra due squadre che avevano una paura matta di perdere e che in campo non hanno fatto nulla per nasconderlo.

Ancora una volta il Valencia ha sfruttato il fattore Mestalla: è davanti al proprio pubblico che gli uomini di Carlos Corberan stanno dando il meglio (11 punti conquistati in casa su 13 totali). In questo stadio era stato costretto ad accontentarsi di un punto anche il Betis nella giornata di Liga che ha preceduto l’ultima sosta per le nazionali (le uniche a portare via l’intera posta in palio dal Mestalla sono state Real Oviedo e Villarreal). Le trasferte rappresentano invece una delle note dolenti: i Pipistrelli sono ultimi per rendimento esterno: lontano da casa hanno collezionato a malapena due punti, non hanno mai vinto e soprattutto incassato ben 15 reti (peggior difesa). Se l’obiettivo è salvarsi senza patemi, Corberan e i suoi dovranno presto cambiare marcia anche fuori da quella che è diventata la loro comfort zone.

Il Valencia proverà ad invertire la tendenza nella trasferta di Madrid contro il Rayo Vallecano, che nelle ultime uscite è apparso meno brillante rispetto a qualche settimana fa. I Matagigantes, impegnati anche in Conference League, stanno evidentemente soffrendo il doppio impegno, a cui non sono abituati. In Liga l’ultima vittoria risale ad ottobre – nell’ultimo mese l’unico risultato di rilievo è stato il pareggio nel derby con il Real Madrid – mentre in settimana è arrivata la prima sconfitta europea (2-1 a Bratislava contro lo Slovan). I madrileni restano comunque equidistanti dalla zona retrocessione e dal sesto posto.

Come vedere Rayo Vallecano-Valencia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Il Rayo Vallecano viene da due 0-0 in campionato e, considerando l’elevato numero di assenti (squalificati Palazon e Ciss, infortunati Trejo e Pedro Diaz), anche contro il Valencia penserà prima di tutto a non scoprirsi. Immaginiamo un atteggiamento simile da parte dei Pipistrelli, che in trasferta fanno molta fatica. Si prevede dunque una gara poco movimentata: non è da escludere che il Valencia riesca a portare via almeno un punto.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Valencia

RAYO VALLECANO (4-4-2): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Fran Perez, Valentin, Unai Lopez, Alvaro Garcia; De Frutos, Alemao.

VALENCIA (4-2-3-1): Agirrezabala; Thierry, Tarrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu; Diego Lopez, Almeida, Danjuma; Hugo Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1