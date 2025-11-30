Pronostico Pisa-Inter: contro le “piccole” non c’è trippa per gatti

Pisa-Inter è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due sconfitte consecutive. Come due mesi e mezzo fa, quando furono Udinese e Juventus a sgretolare qualche certezza ed a minare l’autostima dell’Inter di Cristian Chivu. Nella settimana che si sta per concludere, invece, sono stati prima Milan (campionato) e poi Atletico Madrid (Champions League) a riportare i vicecampioni d’Europa coi piedi per terra.

Due ko di misura che lasciano una marea di rimpianti. Perché in entrambe le occasioni i nerazzurri, per quanto fatto vedere in campo, non meritavano certo di uscire dal rettangolo di gioco a mani vuote. L’Inter ha giocato meglio rispetto a rossoneri ed a Colchoneros, producendo ad esempio molti più xG e tenendo di più la palla tra i piedi, ma non è stata abbastanza cinica. Errore madornale contro due squadre che sanno difendersi molto bene e soprattutto colpire al momento opportuno. Fatto sta che le sconfitte cominciano ad essere troppe – già 4 quelle rimediate in campionato – come sottolineato anche dallo stesso tecnico rumeno, e poi c’è un problema con gli scontri diretti. Escludendo la vittoria con la Roma, l’Inter finora ha spesso deluso quando si è ritrovata di fronte avversari di pari livello o comunque dirette concorrenti.

Fortunatamente per Chivu, in Serie A nessuna ha preso ancora il largo. La sua squadra è scivolata al quarto posto dopo la sconfitta nel derby meneghino – scavalcata nuovamente da Milan e Napoli e staccata dalla Roma – ma la vetta rimane distante solo tre punti.

Nella trasferta di Pisa, ad ogni modo, non sono ammessi altri errori. Affinché tutto fili liscio servirà tuttavia l’Inter implacabile con le “piccole” che abbiamo conosciuto finora: i toscani hanno ottenuto soltanto una vittoria da quando hanno rimesso piede in Serie A ma è vero anche che ormai perdono molto raramente. E sono più vivi che mai.

Gli uomini di Alberto Gilardino non conoscono sconfitta da quasi due mesi e da quel 4-0 di Bologna hanno fatto registrare cinque pareggi e un successo. In questo parziale hanno imposto il pari a squadre come Milan e Lazio ed una settimana fa hanno sfiorato la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo, facendosi riacciuffare in pieno recupero (2-2) dai neroverdi.

Gilardino contro l’Inter potrebbe passare nuovamente a tre dietro, con Tramoni pronto ad arretrare sulla trequarti, dietro alla coppia formata da Moreo e Nzola. L’infermeria rimane piena: assenti Lusuardi, Akinsanmiro, Marin, Stengs ed Esteves. Nell’Inter quasi certamente mancherà Mkhitaryan, sicura invece l’assenza di Dumfries. Bisseck e Sucic si candidano per una maglia da titolare, sulla corsia destra scontata la riconferma di Carlos Augusto.

Come vedere Pisa-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Inter, in programma domenica alle 15:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-2” è quotato invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inter finora non ha dato respiro alle cosiddette “piccole” che ha incontrato sulla sua strada: i nerazzurri hanno subito solamente due gol nelle sfide con squadre situate nella parte destra della classifica. E ultimanente quando affronta le neopromosse non c’è trippa per gatti: otto vittorie in nove gare, con l’eccezione del pareggio contro il Parma dello scorso aprile. Tutto, insomma, fa pensare ad un successo degli uomini di Chivu, chiamati a voltare pagina dopo una settimana da incubo. La sensazione però è che il Pisa non alzerà bandiera bianca troppo facilmente, come del resto ha fatto con le altre big: il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre, una costante all’Arena Garibaldi (solo under 2,5 in questa stagione).

Le probabili formazioni di Pisa-Inter

PISA (3-4-1-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni; Moreo, Nzola.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In Pisa-Inter le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2