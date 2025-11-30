Pronostico Lecce-Torino: arriva la legge dei grandi numeri

Lecce-Torino è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

E’ stata sicuramente molto più pesante la sconfitta del Torino in casa contro il Como la scorsa settimana piuttosto che quella del Lecce sul campo della Lazio. Una partita, questa, tra due formazioni che cercheranno in qualche modo di mettersi alle spalle una situazione complicata. Soprattutto i padroni di casa avrebbero bisogno di tre punti per cercare di allontanare a zona rossa della classifica.

Di Francesco da un lato e Baroni dall’altro – un grande ex del match il tecnico del Torino – sognano il colpo grosso. Complicato per entrambe anche se il Torino qualche importante risultato in trasferta lo ha anche fatto in questa stagione, dimostrando in ogni caso di avere delle qualità importanti. A differenza di quanto successo comunque nelle ultime sei partite tra queste due squadre, potrebbe arrivare quella che è la più classica legge dei grandi numeri.

Sì, perché nell’arco di tempo che vi abbiamo descritto prima, questa partita è sempre finita con meno di due gol e mai entrambe hanno trovato la via della rete. Non che gli attacchi siano grandiosi, sottolineiamolo, ma parliamo pur sempre di due formazioni che a differenza di quanto succedeva negli anni passati hanno deciso di avere un atteggiamento diverso con una mentalità offensiva. Quindi sì, arriva la legge dei grandi numeri.

Il pronostico

La quota del GOL è altissima e tocca quasi quella della vittoria del Torino. In ogni caso crediamo che almeno una rete a testa ci potrebbe essere.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Camarda, Stulic, Tete Morente.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2