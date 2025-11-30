Pronostico Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria: una vittoria e un pari

Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria sono partite della quattordicesima giornata di Serie B: dove vederle, formazioni e pronostico

Sarà complicato il compito del Monza capolista contro la Juve Stabia. Sì, perché i campani soprattutto in casa – vengono da cinque risultati utili di fila – sono pericolosi. E anche molto. Ma anche il cammino della truppa di Bianco lontana dal proprio pubblico è da sottolineare, visto che parliamo di una squadra che ha vinto le ultime tre uscite (anche contro il Frosinone che adesso è secondo) senza nemmeno subire gol.

I valori del Monza, quindi, stanno venendo fuori. Anche perché questa squadra ha cambiato poco rispetto all’anno scorso quando è retrocessa dalla A. E la temuta difensiva così importante potrebbe fare decisamente la differenza in questo match.

Un derby ligure ricco di paure, perché lo Spezia è ultimo con soli otto punti mentre la Samp ne ha due in più e, la differenza, l’ha fatta la gara dello scorso weekend (vittoria della Samp sulla Juve Stabia per uno a zero) che ha regalato una boccata d’ossigeno ai blucerchiati. Una vittoria che ha permesso ad una delle squadre più importanti della cadetteria di lavorare con serenità durante la settimana quindi non ci stupiremmo se gli ospiti tornassero a casa con un risultato positivo. Magari non una vittoria – rimane comunque difficile il campo dello Spezia – ma un pareggio potrebbe essere ben accolto.

Il pronostico di Juve Stabia-Monza

Il Monza difficilmente prende gol. E uno prima o poi riesce a farlo. La copolista potrebbe piazzare un colpaccio esterno non indifferente.

Le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Mannini, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Candellone.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Balde; Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

Il pronostico di Spezia-Sampdoria

Gara da pareggio questa: un derby ricco di paura perché entrambe le squadre al momento rischiano la retrocessione. E quando una sfida mette così tanto in palio allora è sempre meglio non perdere.

Le probabili formazioni di

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Felipe Jack; Vignali, Candela, Comotto, Nagy, Aurelio; Vlahovic, Artistico.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano; Conti, Henderson, Bellemo, Barak, Iannou; Cherubini, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1