Pronostico Fortaleza-Atletico Mineiro: continua il sogno salvezza

Fortaleza-Atletico Mineiro è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

I sette risultati utili di fila piazzati nel corso dell’ultimo mese e mezzo hanno ridato speranze che sembravano perse al Fortaleza una squadra che, a tre giornate dal termine, sogna ancora la salvezza. Ma serve vincere ancora e piazzare quella che sarebbe la terza affermazione di fila.

Sulle ali di un entusiasmo quindi ritrovato e contro un Atletico Mineiro salvo ma che lotta per entrare dentro le coppe del prossimo anno, i padroni di casa hanno ottime possibilità di conquistare un’altra affermazione che avrebbe davvero del clamoroso. Anche perché i bianconeri ospiti non riescono a vincere questa sfida da tre incroci e, nemmeno nel girone d’andata, quando il Fortaleza era davvero in piena crisi, hanno fatto qualcosa di meglio di un pareggio. Un match, quindi, che potrebbe aprire ulteriormente a degli scenari insperati per i padroni di casa che vogliono e devono continuare a sognare.

Tre punti darebbero la possibilità reale di guardare davvero da vicino la salvezza. E spinti da un pubblico anch’esso rianimato dagli ultimi risultati, la sensazione è che questa squadra possa prendersi tre punti pesantissimi. C’è anche una particolarità: di solito in Brasile le squadre di bassa classifica segnano poco, ma quando si incrociano queste due formazioni succede sempre qualcosa di unico. Negli ultimi cinque scontri diretti entrambe hanno trovato la via della rete.

Come vedere Fortaleza-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentacinquesime giornata del Brasileirao Bahia-Fortaleza, domenica alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fortaleza è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno GOL è quotato invece 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Crediamo che il Fortaleza possa prendersi una vittoria importante e decisiva per il proprio futuro. E siccome come vi abbiamo detto prima queste squadre segnano molto quando si incrociano, è evidente che potrebbe succedere così anche nella notte di sabato.

Le probabili formazioni di Fortaleza-Atletico Mineiro

FORTALEZA (4-3-3):Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Pochettino; Herrera, Breno Lopes, Adam Bareiro.

ATLETICO MINEIRO (3-5-2): Everson; Victor Hugo, Saravia, Alonso; Bernard, Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme; Hulk, Dudu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1