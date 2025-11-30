Pronostico Bologna-Cremonese: modalità rullo compressore

Bologna-Cremonese è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Diverte, si diverte, e sogna. Il Bologna di Vincenzo Italiano è lì, nelle zone altissime della classifica di Serie A ed è la squadra che fino al momento ha espresso il gioco più bello. E chi gioca bene molto spesso vince. Non è una regola scritta e non è nemmeno una cosa che succede sempre, ma ti dà delle buone possibilità.

Gli emiliani vengono anche dalla bella vittoria in Europa League contro il Salisburgo che ha dato ulteriori certezze ad una squadra che in casa, in questa stagione, non ha mai perso. La cosa che più viene all’occhio è questa: nonostante Italiano cambi molti giocatori tra un match all’altro e in tutti i reparti, i suoi uomini rispondono sempre alla grande e in maniera presente. Un turnover che quindi tanto turnover non è.

E la Cremonese? Beh, Nicola era partito bene, vincendo a San Siro contro il Milan e piazzando una serie di risultati utili importanti ma, nelle ultime settimane, si è vista una squadra che soprattutto in fase difensiva concede parecchio. Ed è sicuramente un problema contro un Bologna che davanti riesce sempre a trovare la giocata giusta e risolutiva.

Il pronostico

Bologna che si prenderà tre punti pesantissimi per la propria classifica e che rimarrà agganciato alle squadre che contano della classifica. Match da almeno tre reti complessive. Occhio alla quota del GOL, che ci piace molto.

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1