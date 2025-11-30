Pronostico Atalanta-Fiorentina: Palladino sorride ancora

Atalanta-Fiorentina è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Era complicato pensare che a Napoli, la nuova Atalanta di Palladino, potesse fare risultato. Mentre in Europa, contro il Francoforte, è arrivata una vittoria importantissima. E anche le parole di Scamacca hanno fatto capire come questa Dea abbia la voglia di tornare a vincere anche in Serie A con un allenatore “che ci ha dato fiducia” ha detto il centravanti.

Vanoli invece niente, ancora nessuno scossone da quando ha preso il posto di Pioli sulla panchina della Viola. Fiorentina sconfitta anche in Conference League da un AEK Atene che doveva essere distrutto per guadagnare morale e certezze e che invece con il minimo sforzo si è portato a casa l’intero malloppo. Dzeko se l’è presa con i tifosi, che sì possono fischiare ma no durante il match ha detto il bosniaco. Ma è evidente che il clima di tensione che c’è dentro i toscani verrà ampliato anche nel tardo pomeriggio di domenica.

L’Atalanta, parliamoci chiaro, è favorita. Non perché la Fiorentina, almeno sulla carta, non abbia le carte in regola per venire fuori da un momento così negativo e che non si viveva da decenni. Ma non sembra proprio averlo in questo momento, in questa situazione e con una sconfitta pesantissima alle spalle. Se il cambio di allenatore, all’Atalanta, ha fatto subito bene, in casa Viola invece ancora i frutti non li ha dati. E questo è un segnale che non può essere sottovalutato in questo match.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle 18, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dea vincente dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson..

POSSIBILE RISULTATO: 3-1