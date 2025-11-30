Pronostici Roma-Napoli: marcatore e tiri in porta

Roma-Napoli, i pronostici dell’incontro: possibile marcatore e tiratori della sfida dell’Olimpico. Ecco tutte le dritte

Una parte non decisiva ma comunque rilevante delle rispettive candidature ai piani nobilissimi della classifica. Roma-Napoli mette in palio punti molto pesanti entro cui perimetrare la volontà dei giallorossi e degli Azzurri di guardare tutti dall’alto: lo spettacolo, come insegnano gli ultimi confronti tra Gasperini e Conte, non dovrebbe mancare.

Falcidiata da numerose assenze, la compagine azzurra si presenta al confronto dell’Olimpico con gli uomini contati in alcuni reparti non proprio banali. In attacco, però, il tecnico pugliese ha le idee molto chiare: a partire dal 1′ sarà Rasmus Hojlund, chiamato a riscattare l’errore dal dischetto contro il Qarabag.

Dopo una partenza sprint, il bomber danese si è un po’ fermato: il bottino di reti (in campionato) recita due reti, frutto di sei conclusioni complessive, quattro delle quali nello specchio di porta. L’infortunio ha sicuramente frenato l’ex centravanti dell’Atalanta che, però, contro la difesa alta della Roma potrebbe andare a nozze.

Roma-Napoli, i pronostici del match: tris di tiratori da prendere in considerazione

Chiedere per sapere a Bonny le cui caratteristiche non sono poi così diverse da quelle di Hojlund che si esalta quando trova campo da attaccare con cui riuscire ad alzare i giri del proprio motore.

Aprendo poi la finestra tiratori, sono soprattutto due i profili che risulta difficile non analizzare in chiave Roma: da una parte Soulé (24 conclusioni complessive, nove delle quali nello specchio), dall’altra Pellegrini, sempre più a suo agio nella veste tattica che gli ha ritagliato su misura Gasperini. Le incertezze difensive del Napoli potrebbero fare il resto.

Detto di Hojlund, Antonio Conte ha dalla sua un’altra freccia potenzialmente letale: ci stiamo riferendo a Scott McTominay che, galvanizzato dal filotto di reti consecutive calato tra club e Nazionale, non dovrebbe avere particolari problemi ad inquadrare la porta di Svilar in almeno una circostanza.

Hojlund quasi marcatore plus; Soulé, Pellegrini e McTominay Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,13 su Goldbet.