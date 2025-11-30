Pronostici Roma-Napoli: la doppia ammoniti a quota 13

Roma-Napoli, il pronostico sui due calciatori che rischiano di ricevere un cartellino giallo: i numeri parlano chiaro

Ritmo, spettacolo e tanta tensione. All’Olimpico ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita importante sotto tanti punti di vista nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Roma-Napoli, però, è storia e tradizione e da sempre questo tipo di incrocio ha dato il là a partite tirate e palpitanti soprattutto sul piano agonistico.

A dirigere il big match della tredicesima giornata sarà Massa la cui media di cartellini gialli estratti a partita (4,61) non passa di certo inosservato. Se a ciò si aggiunge la spigolosità di due squadre abituate a non tirare indietro la gamba e animate dal desiderio di aggredire forte gli avversari, il cerchio sembra stringersi in maniera inesorabile.

Sono due i mismatch che potrebbero orientare la partita in una direzione o nell’altra. Mancini – ad esempio – dovrà fare il bello e il cattivo tempo per riuscire a contenere le sgasate di uno tra Lang e Neres. Abituato ad incollarsi sul diretto marcatore, il centrale giallorosso sarà chiamato anche a contenere lo strapotere fisico di Hojlund, abituato a lavorare molto spalle alla porta.

Roma-Napoli, due ammoniti per il big match di Serie A

Vista la predisposizione ad andare sempre forte sul suo diretto marcatore per non dargli il tempo di girarsi, Mancini dovrebbe essere costretto a spendere più falli del previsto. I 23 tackles effettuati fino a questo momento in Serie A dai quali sono fruttati tre gialli autorizzano a valutarne la candidatura in chiave ammoniti.

Schierato nelle ultime gare sull’out mancino, Wesley si sta rivelando una delle sorprese più luminose dello scacchiere di Gasperini. Nell’uno contro uno contro Di Lorenzo il brasiliano ha lo spunto e la tecnica per sgusciare e sprigionare potenza e qualità.

Non al top della forma, il capitano del Napoli dovrebbe pagare dazio: l’ipotesi che metta a referto il secondo giallo stagionale in campionato non appare priva di contenuto.

Mancini e Di Lorenzo ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,28 su Goldbet.