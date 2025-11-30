Pronostici Roma-Napoli: la doppia ammoniti a quota 13

di

Roma-Napoli, il pronostico sui due calciatori che rischiano di ricevere un cartellino giallo: i numeri parlano chiaro

Ritmo, spettacolo e tanta tensione. All’Olimpico ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita importante sotto tanti punti di vista nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Roma-Napoli, però, è storia e tradizione e da sempre questo tipo di incrocio ha dato il là a partite tirate e palpitanti soprattutto sul piano agonistico.

Gianluca Mancini tiene lontano il suo diretto marcatore
Pronostici Roma-Napoli: la doppia ammoniti a quota 13 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

A dirigere il big match della tredicesima giornata sarà Massa la cui media di cartellini gialli estratti a partita (4,61) non passa di certo inosservato. Se a ciò si aggiunge la spigolosità di due squadre abituate a non tirare indietro la gamba e animate dal desiderio di aggredire forte gli avversari, il cerchio sembra stringersi in maniera inesorabile.

Sono due i mismatch che potrebbero orientare la partita in una direzione o nell’altra. Mancini – ad esempio – dovrà fare il bello e il cattivo tempo per riuscire a contenere le sgasate di uno tra Lang e Neres. Abituato ad incollarsi sul diretto marcatore, il centrale giallorosso sarà chiamato anche a contenere lo strapotere fisico di Hojlund, abituato a lavorare molto spalle alla porta.

Roma-Napoli, due ammoniti per il big match di Serie A

Vista la predisposizione ad andare sempre forte sul suo diretto marcatore per non dargli il tempo di girarsi, Mancini dovrebbe essere costretto a spendere più falli del previsto. I 23 tackles effettuati fino a questo momento in Serie A dai quali sono fruttati tre gialli autorizzano a valutarne la candidatura in chiave ammoniti.

Di Lorenzo prova a fraseggiare nello stretto
Roma-Napoli, due ammoniti per il big match di Serie A (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Schierato nelle ultime gare sull’out mancino, Wesley si sta rivelando una delle sorprese più luminose dello scacchiere di Gasperini. Nell’uno contro uno contro Di Lorenzo il brasiliano ha lo spunto e la tecnica per sgusciare e sprigionare potenza e qualità.

Non al top della forma, il capitano del Napoli dovrebbe pagare dazio: l’ipotesi che metta a referto il secondo giallo stagionale in campionato non appare priva di contenuto.

Mancini e Di Lorenzo ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,28 su Goldbet.

Gestione cookie