Pronostici Premier League 30 novembre ore 15:05: continua il momento nero

Premier League, il Liverpool fatica ad uscire dal tunnel ed in questo turno rischia anche a Londra contro il West Ham. Solo sconfitte nelle ultime cinque “gite” londinesi per i Reds.

La crisi del Liverpool sembra aggravarsi sempre di più settimana dopo settimana. Mercoledì scorso i campioni d’Inghilterra in carica hanno rimediato un’altra batosta, stavolta in Champions League, contro il PSV Eindhoven, che ha banchettato ad Anfield Road strapazzando 4-1 i Reds. Gli olandesi hanno ricalcato le orme del Nottingham Forest: nel fine settimana anche i Tricky Trees avevano approfittato del momentaccio della squadra di Arne Slot, impartendo una severa lezione ai detentori del titolo della Premier League, umiliati 3-0 nello storico impianto inglese.

Nella maxi-classifica della Champions il Liverpool è scivolato al tredicesimo posto, in campionato invece è soltanto dodicesimo, a -11 dall’Arsenal capolista.

L’obiettivo del double, insomma, è ormai svanito. Uno scenario che neanche il più pessimista sarebbe stato in grado di prevedere, dal momento che i Reds in estate avevano speso oltre 500 milioni di sterline per rafforzare una rosa già molto forte.

Slot, nonostante le nove sconfitte nelle ultime dodici gare, per il momento non sembra rischiare il posto: dalle notizie che giungono d’oltremanica la società è ancora convinta che l’ex allenatore del Feyenoord possa sistemare le cose. Serve tuttavia una reazione già nella sfida, delicatissima a questo punto, con il West Ham al London Stadium. Il problema, per Slot, è che gli Hammers sono in ripresa: non perdono da oltre un mese e nelle ultime tre hanno ottenuto 7 punti, segno che la cura Espirito Santo sta sortendo gli effetti sperati, anche se con un po’ di ritardo. Di fronte a un Liverpool così in affanno (e così in difficoltà a livello difensivo) non è da escludere che i londinesi riescano quantomeno ad evitare la sconfitta. Del resto, i Reds hanno perso ciascuna delle ultime cinque trasferte contro club della capitale inglese.

Le previsioni sulle altre partite

Se la passa decisamente meglio l’Aston Villa di Unai Emery, che in settimana ha conquistato un’altra vittoria, la quarta di fila, contro gli svizzeri dello Young Boys, piegati 2-1 nel turno di League Phase di Europa League nonostante il turnover del tecnico basco.

I Villans da fine settembre hanno vinto tutte le partite di campionato, ad eccezione della sconfitta con il Liverpool, e dopo 12 turni di Premier League sono quarti, a -2 dal Chelsea secondo e a -1 dal Manchester City terzo. Il filotto dovrebbe proseguire con il disastroso Wolverhampton, fanalino di coda ed unica squadra ancora a secco di vittorie. I Wolves sembrano destinati alla retrocessione: hanno ottenuto soltanto due punti finora, segnando a malapena 7 gol. Si preannuncia molto più equilibrata, infine, la sfida tra Nottingham Forest e Brighton: i padroni di casa, reduci dal successo in Europa League sul Malmo (3-0), sono ancora troppo vicini alla zona rossa ma con l’arrivo di Sean Dyche in panchina hanno cambiato marcia. La stanchezza potrebbe in ogni caso farsi sentire nel match con i Seagulls, imbattuti negli ultimi tre turni.

Possibili vincenti

West Ham o pareggio (in West Ham-Liverpool)

Aston Villa (in Aston Villa-Wolverhampton)

Brighton o pareggio (in Nottingham Forest-Brighton)

Le partite da almeno un gol per squadra

West Ham-Liverpool

Nottingham Forest-Brighton

Comparazione quote

Il segno “1X” in West Ham-Liverpool è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Gol” in Nottingham Forest- Brighton è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

