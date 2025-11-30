I pronostici di domenica 30 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 30 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Due sconfitte consecutive. Come due mesi e mezzo fa, quando furono Udinese e Juventus a sgretolare qualche certezza ed a minare l’autostima dell’Inter di Cristian Chivu. Nella settimana che si sta per concludere, invece, sono stati prima Milan (campionato) e poi Atletico Madrid (Champions League) a riportare i vicecampioni d’Europa coi piedi per terra.

Due ko di misura che lasciano una marea di rimpianti. Perché in entrambe le occasioni i nerazzurri, per quanto fatto vedere in campo, non meritavano certo di uscire dal rettangolo di gioco a mani vuote. L’Inter ha giocato meglio rispetto a rossoneri ed a Colchoneros, producendo ad esempio molti più xG e tenendo di più la palla tra i piedi, ma non è stata abbastanza cinica.

Nella trasferta di Pisa, ad ogni modo, non sono ammessi altri errori. Affinché tutto fili liscio servirà tuttavia l’Inter implacabile con le “piccole” che abbiamo conosciuto finora.

I pronostici sulle altre partite

I due big match di questa domenica sono però altri, Roma-Napoli in Serie A e Chelsea-Arsenal in Premier League. I giallorossi primi in classifica sfidano i campioni in carica, in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Difficile dare una netta favorita anche nella sfida tra Chelsea e Arsenal, dopo che hanno dato una grande dimostrazione di forza in Champions League battendo rispettivamente Barcellona e Bayern Monaco, due delle altre principali favorite alla vittoria finale, segnando addirittura tre gol a testa. Lo spettacolo e i gol non dovrebbero mancare: probabilmente ne segneranno almeno uno a testa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 17:30

Vincenti

INTER (in Pisa-Inter, Serie A, ore 15:00)

(in Pisa-Inter, ore 15:00) ATALANTA O PAREGGIO (in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 18:00)

(in Atalanta-Fiorentina, ore 18:00) CRYSTAL PALACE O PAREGGIO (in Crystal Palace-Manchester United, Premier League, ore 13:00)

(in Crystal Palace-Manchester United, ore 13:00) ASTON VILLA (in Aston Villa-Wolverhampton, Premier League, ore 15:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Girona-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 PSV-Volendam , Eredivisie, ore 12:15

, Eredivisie, ore 12:15 West Ham-Liverpool, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Sociedad-Villarreal , Liga, ore 14:00

, Liga, ore 14:00 Siviglia-Betis , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (gol + over): 9.10 GOLDBET ; 8.99 SNAI; 9.10 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Roma-Napoli, Serie A, ore 20:45