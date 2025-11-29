Pronostico Tottenham-Fulham: le scorie passano subito

Tottenham-Fulham è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Qualche scoria sarà sicuramente rimasta, al Tottenham, dopo la sconfitta di Parigi in Champions League. Ma oltre la delusione ci sono anche dei fattori importanti che devono essere sottolineati perché non capita a tutti di segnare tre gol in casa dei campioni d’Europa in carica. Anche se poi se ne prendono cinque, e qui c’è l’allarme.

In questa stagione gli Spurs sono quelli che in casa hanno fatto quasi peggio di tutti. Solamente una squadra è messa peggio mentre il Fulham si prende il record di squadra che, lontana dalle mura amiche, non è riuscito proprio a fare meglio di nessuno in Premier League. Un solo pareggio per i bianconeri, alla prima di questo campionato, poi solo sconfitte. E per forza di cose, questo, deve essere un dato da tenere in assoluta considerazione.

Nonostante il Tottenham, come spiegato prima, davanti al pubblico amico abbia fatto male, la classifica non è poi così cattiva con 18 punti conquistati fino al momento. Un bottino che permette di guardare anche alla zona Europa per il prossimo anno che è lontana solamente due lunghezze. C’è il tempo, insomma, per rientrare anche dalla porta principale. Ma serve una vittoria, che arriverà quasi sicuramente nella serata di sabato.

Il pronostico

Tottenham vincente e la quota altissima è davvero stimolante. I padroni di casa miglioreranno dopo questo match il cammino interno lasciando invariato quello del Fulham lontano dal pubblico amico.

Le probabili formazioni di Tottenham-Fulham

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Iwobi, Chukwueze; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1