Pronostico Siviglia-Betis: 24 volte negli ultimi tre derby

Siviglia-Betis è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Un derby caldissimo e, come tutti i derby, è fuori da ogni pronostico. Se andassimo a guardare solamente la classifica è evidente che il Betis parta favorito. Ma non solo, anche per via della rosa che Pellegrini ha a disposizione. Ma dietro una partita del genere ci sono troppi fattori.

C’è il fattore campo, intanto. Il Siviglia gioca davanti ai propri tifosi che spingeranno come non mai la truppa di Almeyda. E infatti, nonostante negli ultimi anni quelli che domenica saranno i padroni di casa hanno pure rischiato di retrocedere, non hanno mai perso negli ultimi tre confronti. Vittorie importantissime che danno morale. Un altro fattore da considerare è quello relativo all’appuntamento che il Betis ha avuto durante la settimana in Coppa. Una partita portata a casa contro l’Utrecht – e vincere aiuta sempre a vincere – ma che ha fatto spendere più energie di quanto era ipotizzabili.

Detto questo, parliamo del dato che vi abbiamo svelato nel titolo. No, non parliamo di gol. Ma di ammonizioni. Negli ultimi tre incroci i gialli sventolati dai vari arbitri sono stati 24 ai quali si va ad aggiungere anche un’espulsione. Una falsariga, questa, che sicuramente rivedremo nel pomeriggio di domenica. Alta, altissima tensione.

Come vedere Siviglia-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Betis, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai.

Il pronostico

Come detto prima un derby è sempre un derby e molto spesso se lo prende la squadra che non parte favorita. Quindi occhio al colpo del Siviglia che non perde da tre turni in casa contro il Betis. Ma quello che verrà fuori sicuramente è un match con molti ammoniti e non ci stupiremmo se scattasse anche un rosso. Almeno sei gialli si dovrebbero vedere sventolare durante questi novanta minuti.

Le probabili formazioni di Siviglia-Betis

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Marcao, Suazo; Sow, Mendy; Ejuke, Fernandez, Vargas; Adams.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Rodriguez, Natan, Llorente, Ortiz; Roca, Deossa, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0