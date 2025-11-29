Pronostico Roma-Napoli: Gasperini contro Conte nel duello per il primo posto

Roma-Napoli è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

C’è in palio la vetta nel match clou della tredicesima giornata di Serie A. Roma-Napoli è il piatto forte di questo turno: nel momento in scriviamo, i giallorossi sono al comando della classifica, da soli, a +2 sui partenopei, anche se – nel frattempo – potrebbero essere stati sorpassati dal Milan, in campo 24 ore prima contro la Lazio a San Siro, o raggiunti dall’Inter, impegnata domenica pomeriggio in quel di Pisa.

Ma, al di là della classifica – ancora cortissima ai piani alti – un’eventuale vittoria in questa sfida potrebbe fare la differenza in termini di autostima ma soprattutto di fiducia nei propri mezzi. Per la Roma sarebbe inevitabilmente una conferma di ciò che abbiamo visto nelle ultime giornate: i capitolini stanno andando oltre ogni più rosea previsione e, nonostante qualche passo falso negli scontri diretti – vedi le sconfitte con Inter e Milan – sembrano avere le carte in regola per dire la loro nella lotta scudetto.

L’impatto di Gian Piero Gasperini è sotto gli occhi di tutti: la Roma, pur non segnando tantissimi gol (come faceva invece l’Atalanta del Gasp) è lì in alto grazie ad una difesa da urlo, come dimostrano gli appena 6 gol subiti in 12 partite. Pellegrini e compagni, poi, sono implacabili con le cosiddette “piccole”. Dopo la vittoria con l’Udinese (0-1) prima della sosta, è arrivata quella con la Cremonese neopromossa, surclassata 3-1 allo “Zini”.

Il Napoli fatica in trasferta

La Roma ha ripreso a viaggiare anche in Europa League, competizione in cui finora aveva lasciato a desiderare. Giovedì il Midtjylland, a punteggio pieno fino alla sfida dell’Olimpico, è stato costretto ad inchinarsi (2-1, gol di El Aynaoui ed El Shaarawy).

Due vittorie consecutive anche per il Napoli, che in settimana ha regolato 2-0 il Qarabag in Champions League, sfruttando l’effetto “Maradona” come nella sfida di campionato con l’Atalanta, abbattuta 3-1 sabato scorso. Il periodo difficile degli azzurri, insomma, sembra essere alle spalle. E pure Antonio Conte dà l’impressione di essere più sereno rispetto a qualche settimana fa, quando finì al centro delle polemiche. Il Napoli, imbattuto tra le mura amiche, fatica invece in trasferta: lontano dal proprio pubblico i campioni d’Italia in carica hanno raccolto 9 punti, rimediando ben tre sconfitte.

L’altro grande problema che sta attanagliando Conte è quello relativo agli infortuni. L’allenatore salentino spera di riavere Spinazzola contro la Roma ma difficilmente potrà contare su Gutierrez: nel dubbio toccherà ad Olivera partire dal 1′. In attacco Hojlund, ormai recuperato, sarà supportato da Neres e Lang. Dall’altro lato, Gasperini è preoccupato per le condizioni del centrocampista transalpino Koné, che si è fatto male con il Midtjylland: sarebbe un’assenza pesante quella del francese, il cui posto verrebbe preso da El Aynaoui.

Il pronostico

Dominio Napoli negli ultimi 11 precedenti: sei vittorie azzurre, quattro pareggi e un successo giallorosso. Gasperini spera di riuscire ad invertire questa tendenza, puntando sulla solidità di una Roma che, per larghi tratti, potrebbe mettere seriamente in difficoltà il Napoli grazie al suo atteggiamento aggressivo, soprattutto quando la palla ce l’avranno tra i piedi gli azzurri. Ci aspettiamo in ogni caso una sfida molto equilibrata, in cui l’arbitro potrebbe pure sventolare qualche cartellino di troppo. La Roma con ogni probabilità eviterà la sconfitta: previsti meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1