Pronostico Real Sociedad-Villarreal: il colpo è duro da digerire

Con la vittoria della scorsa settimana sul campo dell’Osasuna sono saliti a sette i risultati utili di fila della Real Sociedad, una squadra totalmente diversa – in meglio – rispetto a quella vista all’inizio della stagione. E adesso, sistemata un poco la classifica, tutto viene più semplice.

Il cammino del Villarreal, fino ad oggi, è stato comunque fantastico: parliamo di una squadra che ha messo da parte 29 punti – terzo posto in Liga al momento – ma che si presenta a questo match dopo averne presi quattro dal Borussia Dortmund in Champions League. Una vera e propria legnata, pure ipotizzabile ma non in queste dimensioni, che sicuramente un poco di problemi li potrebbe lasciare. Nella gara in programma domenica, inoltre, non si non può non considerare nemmeno un altro fattore, quello dell’impegno in mezzo alla settimana. La Sociedad ha avuto la possibilità di preparare al meglio questa partita mentre il Villarreal si è sobbarcato un viaggio importante che vuoi o non vuoi toglie energie fisiche e mentali.

Ecco che tutti questi ingredienti possono anche aiutarci a fare un pronostico. Sottolineati, inoltre, da quelli che sono stati i risultati della passata stagione quando la Real Sociedad contro il Villarreal non ha mai perso, anzi ha portato a casa quattro punti sui sei disponibili.

Come vedere Real Sociedad-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Villarreal, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Il pronostico

Parte leggermente favorita (nonostante la classifica dica altro) la Real Sociedad, una squadra in forma e che ha preparato per tutta la settimana questa partita. La certezza, comunque, è che entrambe le formazioni troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Villarreal

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Caleta-Car, Munoz; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Zakharyan; Oyazarbal, Mendez.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Navarro, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Partey, Moleiro; Pepe, Perez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1