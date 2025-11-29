Pronostico Parma-Udinese: c’è un segno ricorrente negli ultimi quattro precedenti

Parma-Udinese è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Solitamente si dice che le vittorie negli scontri diretti valgono doppio. Di sicuro quello ottenuto dal Parma a Verona domenica scorsa è un successo pesantissimo, che ha permesso agli emiliani di tornare a vincere dopo quasi due mesi e di allontanarsi, momentaneamente, dalla zona rossa. Trascinata dall’attaccante argentino Pellegrino, autore di una doppietta al “Bentegodi” (quarto gol in campionato per il classe 2001 ex Velez Sarsfield), la squadra di Carlos Cuesta ora ha tre punti in più della terzultima, il Genoa.

Le sensazioni, bisogna dirlo, erano positive già prima del match con gli scaligeri: prima della sosta, infatti, il Parma aveva fermato una big, il Milan di Max Allegri, che al “Tardini” non era andato al di là di un pareggio (2-2). Lo stesso tecnico spagnolo, giovanissimo ed esordiente in A, si sta scrollando di dosso un bel po’ di pressioni, accumulate durante le prime giornate: il suo Parma non si è ancora sbloccato definitivamente dal punto di vista offensivo (terzo peggior attacco) ma qualcosa si inizia ad intravedere.

Cuesta si aspetta ulteriori progressi nella sfida con l’Udinese, altro scontro diretto sebbene i friulani oggi abbiano ben 4 punti in più in classifica. Pur essendo messi meglio in graduatoria, gli uomini di Kosta Runjaic devono reagire dopo le due brutte sconfitte contro Roma e Bologna, in cui hanno subito 5 gol complessivi senza segnarne nessuno. Un’Udinese, insomma, che continua ad essere molto indecifrabile e che da circa un mese sta alternando buone prestazioni e performance deludenti.

Proprio per questo motivo il tecnico tedesco potrebbe cambiare qualcosa a Parma: sulla corsia destra tornerà a scorrazzare Zanoli, in difesa invece si candida per una maglia da titolare Kristensen. Davanti la coppia Zaniolo-Davis dovrebbe essere confermata. Cuesta, dall’altro lato, riproporrà verosimilmente lo stesso undici che è sceso in campo a Verona: unico ballottaggio in mezzo tra Sorensen e Ordonez.

Il pronostico

Il Parma non batte l’Udinese dal 2020 e negli ultimi quattro confronti con i friulani ha perso tre volte. La sensazione, stavolta, è che gli emiliani possano riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta: contro Milan e Verona sono sembrati in crescita e quasi certamente andranno a punti anche contro un’Udinese che viene da due prestazioni deludenti. Entrambe dovrebbero andare a segno: il segno “gol”, del resto, è uscito tre volte negli ultimi quattro precedenti.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1