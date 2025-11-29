Pronostico Juventus-Cagliari, non sono ammessi altri passi falsi: 16 anni fa l’ultimo colpaccio

Juventus-Cagliari è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel freddo di Bodo, in settimana, la Juventus ha sofferto più del previsto: dopo un primo tempo disastroso che aveva fatto temere il peggio ai tifosi bianconeri, la Signora ha risollevato la testa nella ripresa rimontando i norvegesi e segnando il gol vittoria a tempo praticamente scaduto con David (2-3), a distanza di qualche minuto dal rigore trasformato dal giallonero Fet che aveva riportato in parità il risultato.

Tra le note positive, per Luciano Spalletti, un attacco che per la prima volta dopo tre partite ha prodotto più di una rete e le discrete prestazioni dei due attaccanti arrivati in estate, Openda e David (entrambi a segno), ma le criticità – nonostante la Juventus sia imbattuta da oltre un mese – permangono e la discontinuità rispetto alla gestione Tudor ancora non si nota. In campionato Locatelli e compagni non sono andati al di là di due pareggi con Torino (0-0) e Fiorentina (1-1) nelle ultime due giornate, venendo scavalcati anche dal Como. Raggiunta a Firenze da un eurogol dell’ex Mandragora, la Juve si è ritrovata al settimo posto, a -4 dall’Inter quarta e a -7 dalla vetta, occupata dalla Roma.

La sfida con il Cagliari è una di quelle da vincere a tutti i costi, soprattutto perché arriva prima di due scontri delicati contro il Napoli di Antonio Conte e contro lo scatenato Bologna di Vincenzo Italiano – tutte e due in trasferta – due squadre che al momento precedono in classifica i bianconeri. Per quanto riguarda i sardi, i tre punti mancano da tempo immemore: era settembre quando gli uomini di Fabio Pisacane ottenevano l’ultimo successo. Da allora quattro pareggi e altrettante sconfitte, oltre a una classifica che è tornata ad essere preoccupante (la terzultima è a -3).

Nella Juventus è in dubbio Vlahovic: il serbo si è allenato a parte e con ogni probabilità partirà dalla panchina. Sulle fasce Cambiaso e Kostic, quest’ultimo confermato dopo il gol a Firenze. Dall’altro lato, Pisacane in attacco si affiderà alla coppia Esposito-Borrelli, con Gaetano alle loro spalle. Zé Pedro, nel frattempo, si aggiunge alla lista degli infortunati.

Come vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Cagliari, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In trasferta il Cagliari ha collezionato più punti che in casa ma il successo a Torino, sponda Juve, manca addirittura dal 2009, quando l’Allianz Stadium non esisteva ancora. I bianconeri sono alle prese con tanti problemi e la mano di Spalletti ancora non si vede ma una mancata vittoria in questa partita sarebbe un disastro per una squadra che rischia di rimanere troppo attardata non solo nella lotta per il titolo ma anche in quella per il quarto posto. Probabile la vittoria della Juventus, da abbinare al segno “no gol“: fuori casa il Cagliari è rimasto a secco di reti nelle ultime due partite (Lazio e Como).

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; David.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0