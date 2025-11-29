Pronostico Genoa-Verona: De Rossi rompe l’equilibrio

Genoa-Verona è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

C’è un grande equilibrio nelle ultime dieci partite tra Genoa e Verona: tre vittorie a testa e quattro pareggi. Ma il momento che stanno attraversando le due squadre, soprattutto dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina (due pareggi) ci spinge a dire che questo verrà ribaltato.

Anche perché i rossoblù prima o poi in casa di dovranno sbloccare, soprattutto se vogliono mantenere la categoria: una vittoria interna manca da nove gare di fila (tre pareggi e sei sconfitta) e, guarda il caso, tra le squadre di massima serie solamente il Verona, con dodici, ha ancora una striscia aperta così lunga di mancate vittorie interne.

Numeri questi importanti che indicano come le due squadre non è che in generale se la stia passando bene (e la classifica ne è una prova importante di questo) ma i segnali soprattutto nelle ultime settimane sono arrivati dal Genoa che ha mostrato un grosso carattere, subito immesso nelle vene dal nuovo allenatore. Sfortunato, c’è da dirlo, nelle prime due uscite DDR, mentre Zanetti perdendo in casa contro il Parma la scorsa settimana ha ulteriormente complicato la classifica. Il Verona è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione ma di certo non arriverà in questo fine settimana.

Come vedere Genoa-Verona in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Prima vittoria di De Rossi sulla panchina del Genoa e Zanetti, dal proprio canto, potrebbe essere a rischio. La quota oltre due volte la posta per un’affermazione ligure è assolutamente da prendere.

Le probabili formazioni di Genoa-Verona

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0