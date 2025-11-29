Pronostico Celta Vigo-Espanyol: i numeri ci dicono questo

Celta Vigo-Espanyol è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Solamente due sconfitte in casa nel corso di questa stagione per il Celta Vigo: una alla prima giornata, una contro il Barcellona e sappiamo che ci può stare. In generale, quindi, i sedici punti che i padroni di casa hanno raccolto fino al momento sono quelli meritati.

Così come sono meritati quelli dell’Espanyol, una delle rivelazioni in questo inizio di campionato, che occupa il sesto posto in classifica con 21 punti messi in cassaforte. Non sono numeri incredibili quelli degli ospiti: 17 gol fatti e 16 subiti sono nella media. Ma sono riusciti a piazzare delle vittorie importanti che hanno regalato molte soddisfazioni. Il Celta Vigo, che lo scorso anno non ha mai vinto contro l’Espanyol, cerca una vittoria delicata, decisiva. Ma c’è da mettere in conto che la trasferta europea contro il Ludogorest lascerà sicuramente delle scorie per via di una sconfitta che sembrava senza dubbio evitabile.

Come vedere Celta Vigo-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Espanyol, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nonostante i bookmaker indicano il Celta Vigo abbastanza favorito rispetto all’Espanyol, noi crediamo per quello che vi abbiamo raccontato prima che il pareggio possa venire fuori anche molto facilmente. Un pareggio con GOL.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Espanyol

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Beltran, Moriba, Carreira; Aspas, Zaragoza; Duran.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Terrats, Exposito, Gonzalez, Dolan; Milla, Kike.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1